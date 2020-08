Liderzy państw zapowiedzieli przeznaczenie „dużych środków” na pomoc dla Libanu. Uważają jednak, że w kraju potrzebne są reformy

Liderzy państw, którzy uczestniczyli w międzynarodowej konferencji w sprawie pomocy Libanowi zapowiedzieli, że przeznaczą na pomoc dla kraju po eksplozji w porcie w Bejrucie „duże środki finansowe”. Wyrazili jednak opinię, że w kraju potrzebne są reformy.

Przywódcy państw, którzy uczestniczyli w niedzielnej wideokonferencji w sprawie pomocy dla Libanu zadeklarowali, że na wsparcie dla kraju przeznaczone zostaną duże środki finansowe – podaje Polska Agencja Prasowa (PAP). Zakomunikowali jednak, że w ich opinii w kraju potrzebne są reformy.

Wideokonferencja została zorganizowana w niedzielę przez Francję i ONZ. Przywódcy oświadczyli w końcowym komunikacie, że „Liban nie jest sam” w obliczu tragedii. Zobowiązali się do pomocy „dostarczonej bezpośrednio mieszkańcom Libanu, z pełną efektywnością i przejrzystością”. Podkreślili, że oczekują reform, których żądają osoby protestujące w Bejrucie. Zaznaczyli także potrzebę przeprowadzenia niezależnego śledztwa w kwestii przyczyn eksplozji.

Nie została określona konkretna kwota pomocy. Wiadomo jednak ile środków zamierzają przeznaczyć niektóre państwa, których przywódcy uczestniczyli w konferencji.

Francja, która zainicjowała przeprowadzenie konferencji, zadeklarowała pomoc w wysokości 252,7 mln euro. Środki mają zostać przeznaczone na krótkoterminową pomoc dla kraju.

Wielka Brytania zapowiedziała przeznaczenie 20 mln funtów, dodatkowo, do wcześniej zapowiadanych 5 mln (w celu zapewnienia Libanowi żywności, ponieważ na skutek wybuchu zniszczony został silos zbożowy, w którym zgromadzono ok. 80 proc. całych rezerw zbożowych kraju).

Niemcy zobowiązały się przekazać 10 mln euro, Szwajcaria – 4 mln dolarów. Hiszpania zadeklarowała wysłanie misji humanitarnej, m.in. sprzętu medycznego i mobilnych szpitali.

„Przyszłość Libanu decyduje się teraz, za sprawą samego Libanu i z jego międzynarodowymi partnerami u boku” – napisał na Tiwtterze po zakończeniu konferencji prezydent Francji Emmanuel Macron.

Lebanon’s future is being decided now, by Lebanon itself, and with its international partners at its side.

