Kukiz: Jeżeli Mejza zostanie w rządzie, PiS nie będzie mogło liczyć na mój głos

Jeżeli Mejza zostanie w rządzie, PiS nie będzie mogło liczyć na mój głos – oświadczył w niedzielę na antenie Polsat News szef Kukiz’15 Paweł Kukiz. Wobec dwóch firm wiceministra sportu Łukasza Mejzy są prowadzone śledztwa. W przypadku obu podmiotów pojawiły się oskarżenia dotyczące oszustwa i wyłudzenia dotacji z funduszy unijnych.

Kukiz wyraził opinię, że człowiek, na którym ciążą zarzuty tego typu, nawet jeżeli jest w stu procentach czysty, powinien dla dobra całej wspólnoty politycznej ustąpić z urzędu. „Na mój głos PiS nie będzie mogło liczyć jeśli Mejza zostanie w rządzie, nawet kosztem sędziów pokoju. Są rzeczy świętsze, są rzeczy ważniejsze” – powiedział Paweł Kukiz, cytowany przez portal Polsat News.

Kukiz zadeklarował, że do końca roku będzie głosował tak, jak umówił się z PiS. Jednak po nowym roku „po prostu nie, Mejza ma wyjść z rządu i koniec”.

Wobec dwóch firm wiceministra sportu Łukasza Mejzy są prowadzone śledztwa. Chodzi o firmę Vinci NeoClinic, która miała pomagać osobom nieuleczalnie chorym we wdrażaniu terapii alternatywnych, a także Future Wolves, która świadczyła usługi szkoleniowe. W przypadku obu podmiotów pojawiły się oskarżenia dotyczące oszustwa i wyłudzenia dotacji z funduszy unijnych. Z powodu prowadzonych dochodzeń, Łukasz Mejza przebywa na bezpłatnym urlopie.

Łukasz Mejza zwołał w środę konferencję prasową, podczas której bronił działalności Vinci NeoClinic. „Mamy do czynienia przez ostatnie dni z największym atakiem politycznym po 1989 roku. Atakiem na Zjednoczoną Prawicę i atakiem na większość rządową” – mówił. Na konferencji był obecny Tomasz Guzowski, przyjaciel oraz wspólnik Mejzy. Korzystał on z eksperymentalnego leczenia. Guzowski przedstawił przebieg całej swojej choroby – od diagnozy nieuleczalnej choroby genetycznej w Krakowie do eksperymentalnej terapii w Meksyku. Wyraził opinię, że leczenie przyniosło efekty. Guzowski wstał w pewnym momencie z wózka inwalidzkiego.

Przypomnijmy, że w czerwcu br. Paweł Kukiz i prezes partii rządzącej wystąpili wspólnie na konferencji prasowej i ogłosili porozumienie polityczne.

Zgodnie z porozumieniem między PiS a Kukiz ’15, posłowie tego ostatniego zobowiązali się do popierania projektów ustaw przygotowanych w ramach Polskiego Ładu, sztandarowego programu rządu Mateusza Morawieckiego. W zamian za to partia rządząca zobowiązała się do wdrożenia takich koncepcji Pawła Kukiza jak zakaz pracy w spółkach skarbu państwa dla parlamentarzystów i samorządowców, zakaz pracy w instytucjach publicznych dla skazanych za korupcję, łatwa dostępność do rozliczeń partii politycznych z wydatkowania środków finansowych w internecie, sędziowie pokoju czy umożliwienie rolnikom łatwą sprzedaż bezpośrednio konsumentom.

polsatnews.pl / Kresy.pl