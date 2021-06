Kaczyński i Kukiz wspólnie ogłosili porozumienie polityczne

Paweł Kukiz i prezes partii rządzącej wystąpili wspólnie na konferencji prasowej w trakcie której wyjaśnili na czym będzie polegać ich współpraca.

Jarosław Kaczyński ogłosił, że „Porozumienie programowe z PiS zakłada szereg ustaw ważnych dla Kukiz’15 – na początek antykorupcyjna oraz o sędziach pokoju. Z kolei Kukiz’15 będzie wspierał Polski Ład i to, co potrzebne jest, by układ polityczny w parlamencie trwał” – zacytował portal Onet.

Prezes Prawa i Sprawiedliwości ocenił, iż „Formacja Pawła Kukiza ma wiele bardzo interesujących pomysłów, które mogą zmienić jakość polskiej demokracji. Podejmiemy ryzyko wprowadzenia ich w życie.” Mówiąc, że wprowadzenie w życie pomysłów Kukiza jest „trochę ryzykowane”, Kaczyński przyznał, iż zdecydował się na ten krok ponieważ „Wsparcie ze strony Kukiz’15 jest dla nas bardzo ważne także z punktu widzenia arytmetyki parlamentarnej”.

Jednocześnie współpraca parlamentarna z grupą posłów skupioną wokół Pawła Kukiza to według Kaczyńskiego „rozszerzenie spektrum politycznego, także spektrum poglądów. Tutaj chodzi mi o poglądy obywateli, do których możemy dotrzeć, których możemy przekonywać.”

„Chciałbym wyrazić przede wszystkim swoją radość. Pierwszy raz mamy szansę wprowadzenia kluczowych zmian ustrojowych w Polsce” – powiedział z kolei sam Kukiz – „Z naszej perspektywy umowa zawarta z PiS jest niesamowicie korzystna. Pojawiła się szansa wprowadzenia kluczowych zmian ustrojowych, które naprowadzają Polskę na drogę państwa w pełni demokratycznego.”

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

„Zmiany ustrojowe wyprowadzą Polskę z tego ustroju semidemokratycznego, połowicznie demokratycznego, z demokracji partyjnej” – stwierdził Kukiz, który uznał, że po raz pierwszy od czasu wejścia do parlamentu ma możliwość realizacji własnych postulatów, pod którymi zaczynał karierę polityczną w 2015 r. – „PiS, Zjednoczona Prawica jest to jedyna w tej chwili opcja władna wprowadzić te kluczowe zmiany, przegłosować te kluczowe zmiany ustrojowe.”

Zgodnie z porozumieniem między PiS a Kukiz ’15, posłowie tego ostatniego zobowiązali się do popierania projektów ustaw przygotowanych w ramach Polskiego Ładu, sztandarowego programu rządu Mateusza Morawieckiego. W zamian za to partia rządząca zobowiązała się do wdrożenia takich koncepcji Pawła Kukiza jak zakaz pracy w spółkach skarbu państwa dla parlamentarzystów i samorządowców, zakaz pracy w instytucjach publicznych dla skazanych za korupcję, łatwa dostępność do rozliczeń partii politycznych z wydatkowania środków finansowych w internecie, sędziowie pokoju czy umożliwienie rolnikom łatwą sprzedaż bezpośrednio konsumentom.

W 2015 r. Paweł Kukiz zdołał sformować nieformalny ruch społeczny, który zdobył w Sejmie sporą reprezentację lecz uległ dekompozycji. W 2019 r. Kukiz i jego współpracownicy dostali się już z list Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jednak już rok później polityk zerwał współpracę z tą opozycyjną partią.

onet.pl/kresy.pl