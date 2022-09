Korea Północna określiła się jako „państwo nuklearne” z prawem do uderzenia wyprzedzającego

Korea Północna przyjęła nową ustawę, oficjalnie deklarując się jako państwo posiadające broń jądrową oraz zastrzegając sobie prawo do jej prewencyjnego użycia w razie zagrożenia. Kim Dzong Un zapowiedział, że jego kraj „nigdy nie zrezygnuje” z broni atomowej.

W czwartek podczas swojego wystąpienia na forum Najwyższego Zgromadzenia Ludowego, przywódca Korei Północnej, Kim Dzong Un, oświadczył, że jego kraj nigdy więcej nie zaangażuje się z innymi potęgami w jakiekolwiek rozmowy dotyczące denuklearyzacji. Zaznaczył, że Korea Północna „nigdy nie zrezygnuje” z broni atomowej.

Mówił też, że USA mogą sobie utrzymywać swoje sankcje, nałożone na Koreę Północną, nawet przez „tysiąc lat”.

„Nigdy nie będzie żadnej deklaracji o ‘rezygnacji z naszej broni nuklearnej’ lub ‘denuklearyzacji’, ani żadnego rodzaju negocjacji czy targowania się, żeby spełnić warunki drugiej strony” – oświadczył Kim, cytowany przez serwis nknews.org za Rodong Sinmun. „Tak długo, jak broń nuklearna istnieje na świecie a imperializm pozostaje… nie przestaniemy iść drogą w kierunku wzmacniania siły nuklearnej” – dodał.

„Dzięki określeniu naszej polityki w zakresie potęgi jądrowej w ustawie, status naszego kraju jako państwa z bronią jądrową stał się teraz nieodwracalny” – powiedział Kim.

Tego samego dnia Najwyższe Zgromadzenie Ludowe przyjęło nową ustawę, która rozszerza autodeklaratywny status Korei Północnej jako państwa posiadającego broń atomową. Zastąpiła ona poprzednią, krótszą ustawę z 2013 roku. Nowa ustawa o broni nuklearnej wyjaśnia jej „warunki użycia”. To znacząca zmiana w porównaniu z poprzednim aktem prawnym.

Jeden z artykułów ustawy wymienia 5 warunków, w których Pjongjang miałby zastrzegać sobie prawo do życia broni atomowej. Stwierdzono, że Korea Północna może to uczynić, gdy uzna, że atak na nią przy użyciu broni atomowej lub innej broni masowego zniszczenia „został już przeprowadzony lub jest nieuchronny”. Podobny zapis dotyczy przeprowadzonego lub nieuchronnego ataku na północnokoreańskie przywództwo lub dowództwo sił nuklearnych, a także „śmiercionośnych ataków militarnych na kluczowe cele strategiczne” w kraju.

Serwis nknews.org zwraca uwagę, że opisane wyżej, nowe zapisy ustawy sugerują, że od teraz Pjongjang uznaje nawet oznaki „nieuchronnego ataku” za podstawę do użycia broni atomowej. W ustawie z 2013 roku mowa była tylko o sytuacjach uderzenia odwetowego, a nie wyprzedzającego. Co więcej, Korea Północna uznaje, że ma prawo użyć broni jądrowej także w przypadku ataków niejądrowych, a także wtedy, gdy uzna to za „niemożliwe do uniknięcia” z powodów „taktycznych” w czasie wojny. Mowa jest też o bliżej niesprecyzowanej sytuacji zagrożenia dla przetrwania władzy i narodu.

Podobnie jak w poprzedniej ustawie, północnokoreański arsenał jądrowy jest pod całkowitą kontrolą Kim Dzong Una. Dodano jednak zapis, umożliwiający dowództwu wojskowemu zastosowanie wcześniej ustalonej „metody operacyjnej”, by przeprowadzić uderzenie atomowe „natychmiast” i „automatycznie” w razie zagrożenia głównego dowództwa. Miałoby to służyć wyeliminowaniu „źródła prowokacji” i dowództwa wroga, przy czym podobne zasady dla uderzeń wyprzedzających stosuje Korea Południowa.

Według lipcowego wystąpienia Kima, północnokoreańskie siły jądrowe mają dwa główne zadania, z czego pierwsze polega na odstraszaniu i zapobieganiu wojnie. W ostatnim wystąpieniu, przywódca wyjaśnił, że drugie zadanie dotyczy sytuacji, w której odstraszanie by „zawiodło” i kra musiałby „odeprzeć” inwazję i wygrać wojnę, stosując przy tym nie tylko strategiczną, ale także taktyczną broń jądrową.

Kim twierdził też, że dzięki zmianie prawa Korea Północna powinna być „całkowicie gotowa” na odpowiedź w razie ataku. Uważa, że daje to również jego krajowi świetne warunki do przyspieszenia działań na rzecz wzmacniania i unowocześniania sił zbrojnych. Twierdził też, że celem USA jest zmuszenie Korei Północnej do tego, by sama pozbyła się broni nuklearnej, a dalej również zdolności do samoobrony, żeby „obalić naszą władzę w jakimkolwiek czasie”.

nknews.org / Kresy.pl