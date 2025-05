Konklawe: czarny dym po porannych głosowaniach

Ok. 11:50 z komina nad Kaplicą Sykstyńską wyleciał czarny dym. Papieża wciąż nie ma.

Dziś kardynałowie weszli do Kaplicy Sykstyńskiej o godzinie 9:15, gdzie po wspólnej modlitwie brewiarzowej mogli przystąpić do pierwszego czwartkowego głosowania. O jego rezultacie mieliśmy się dowiedzieć od razu tylko wtedy, gdyby został wybrany papież. Tak się nie stało, dlatego kardynałowie przystąpili do drugiego głosowania. Jego wynik poznaliśmy ok. godz. 11:50.

Czytaj też: Padły słowa Extra omnes. Kardynałowie wybierają papieża

Dym z godziny 11:50 oznacza, że zarówno poranne, jak i przedpołudniowe głosowanie nie zakończyło się wyborem papieża.

Kardynałowie udadzą się teraz na obiad, a do głosowania powrócą o 16:30. Pierwszy popołudniowy sygnał powinien pojawić się godzinę później.

Kresy.pl

Czytaj też: Kardynałowie są elektorami od XI wieku. Poznaj historię konklawe