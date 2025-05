Konklawe: padły słowa „Extra omnes”, drzwi zamknięte. Kardynałowie wybierają papieża [+WIDEO]

Około 17:45 rozpoczęło się konklawe. Pierwszy dym z komina nad Kaplicą Sykstyńską powinien pojawić się jeszcze dzisiaj wieczorem.

W konklawe bierze udział 133 kardynałów, którzy weszli do Kaplicy Sykstyńskiej przy dźwiękach Litanii do Wszystkich Świętych. Następnie zaśpiewali hymn do Ducha Świętego i złożyli przysięgę dochowania skrupulatności, niezależności oraz tajemnicy. W gronie elektorów jest czterech kardynałów z Polski.

Choć wybór papieża może potrwać kilka dni, teoretycznie możliwy jest już dziś, w dniu rozpoczęcia konklawe. Od 2005 roku elektorzy głosują już pierwszego wieczora – wcześniej zaczynano dopiero następnego ranka.

Gdyby kardynałowie dziś wybrali papieża, byłby to jeden z najszybszych wyborów w historii – rekord należy do Piusa XII, wybranego już w trzecim głosowaniu w 1939 roku.

To pierwsze konklawe w historii, w którym Europa nie ma większości. W gronie kardynałów elektorów nasz kontynent jest jednak nadal reprezentowany najliczniej – z 18 krajów pochodzi aż 52 kardynałów. Wśród nich znajduje się czterech Polaków: kard. Stanisław Ryłko, kard. Kazimierz Nycz, kard. Konrad Krajewski oraz kard. Grzegorz Ryś.

Afrykę reprezentuje 17 kardynałów z 16 państw, natomiast Amerykę Północną i Południową – łącznie 37 kardynałów z 15 krajów. Z Azji pochodzi 23 kardynałów reprezentujących 17 krajów, a z Australii i Oceanii – czterech, każdy z innego państwa.

Najmłodszym uczestnikiem konklawe jest 45-letni bp Mikola Bychok, eparcha Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego w Melbourne, związany z Australią, ale pochodzący z Ukrainy. Najstarszym zaś – 79-letni kard. Carlos Osoro Sierra z Hiszpanii. Wśród kardynałów najwięcej jest 78-latków.

Pierwsze głosowanie już dziś. Ceremoniarze rozdadzą elektorom specjalne karty z napisem „Eligo in Summum Pontificem”. Kardynałowie wypisują na nich nazwisko kandydata – tak, by nie można było rozpoznać charakteru pisma – i po złożeniu karty składają ją do urny, wypowiadając uroczystą formułę przysięgi.

Wcześniej spośród elektorów losuje się dziewięciu: trzech skrutatorów, trzech rewizorów i trzech infirmiarzy. Ci ostatni zbierają głosy od chorych kardynałów, którzy głosują w swoich pokojach. Skrutatorzy zliczają głosy, a rewizorzy sprawdzają poprawność ich pracy.

Głosowania będą się odbywały cztery razy dziennie. Jeśli któryś z kandydatów otrzyma 2/3 głosów, konklawe się kończy. W przeciwnym razie karty zostają spalone – wówczas z komina unosi się czarny dym. Gdy uda się wybrać nowego papieża, pojawi się biały.

