Kolejny polski Krab uszkodzony na Ukrainie

Od kolejnego dnia - 1 stycznia 2023 roku - akcyza i opłata paliwowa wzrosną (odpowiednio o ok. 14 gr/l benzyny i o 10 gr/l diesla), a stawka podatku VAT powróci do poziomu sprzed tarczy antyinflacyjnej - 23 proc. z 8 proc.

PKN Orlen poinformował, że cena metra sześciennego benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 spadła do 5 245 zł w sobotę z 5 936 zł w piątek. Cena oleju napędowego Ekodiesel została obniżona do 6 057 zł z 6 895 zł. Olej napędowy Arktyczny 2 staniał w sobotę do 6 412 zł z 7 250 zł (kwoty za metr sześcienny). Z kolei cena benzyny bezołowiowej Super Plus 98 to 5 543 zł za metr sześcienny, a dzień wcześniej wynosiła 6 265 zł.