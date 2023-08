Kolejny atak dronów na Moskwę. Mer podał szczegóły

Dwa drony bojowe próbowały przelecieć nad Moskwą. Zostały zestrzelone przez obronę przeciwlotniczą – oświadczył na Telegramie w nocy z wtorku na środę mer Moskwy, Siergiej Sobianin. Resort obrony Rosji potwierdził te informacje.

Mer Moskwy, Siergiej Sobianin, poinformował w nocy z wtorku na środę o kolejnym ataku dronów na Moskwę. „Dwa drony bojowe próbowały przelecieć nad miastem. Oba zostały zestrzelone przez obronę powietrzną. Jeden w pobliżu miasta Domodiedowo [obwód moskiewski], drugi w pobliżu autostrady do Mińska” – przekazał.

Jak dodał, aktualnie nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych związanych ze spadającymi odłamkami. Podkreślił, że na miejscu pracują służby ratunkowe.

Resort obrony Rosji potwierdził te informacje, pisząc o udaremnieniu próby „przeprowadzenia ataku terrorystycznego przy użyciu bezzałogowwców”.

„Dwa UAV zostały zniszczone przez systemy obrony powietrznej” – przekazano w komunikacie rosyjskiego ministerstwa, cytowanym przez agencję TASS.

W sieci pojawiły się pierwsze nagrania mające pokazywać wspomniane zdarzenia z nocy.

⚡️ The sound of an explosion heard during a nighttime drone attack on Moscow. Video from local social media. https://t.co/DecNedxBE8 pic.twitter.com/1sr6r9HI6O — FLASH (@Flash_news_ua) August 9, 2023

Ukraińcy wielokrotnie wykorzystywali drony do prób uderzenia na Moskwę, generalnie kończących się niepowodzeniem. Jednak w ubiegły wtorek atak trzech dronów na rosyjską stolicę doprowadził do tego, że jeden z nich uderzył w miejski biurowiec, choć Rosjanie twierdzili, że został on „zduszony” środkami walki radio-elektronicznej.

Pod koniec lipca drony spadły już na Moskwę.

tass.ru / Kresy.pl