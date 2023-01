Kolejne karabinki GROT dla Wojska Polskiego. Szef MON podpisał aneks do umowy

Szef MON Mariusz Błaszczak zatwierdził w poniedziałek aneks umowy na dostawę dla Wojska Polskiego kolejnej partii karabinków GROT.

Zatwierdzony w poniedziałek aneks do umowy z 2020 roku przewiduje, że Fabryka Broni „Łucznik” – Radom Sp. z o.o. dostarczy Wojsku Polskiemu do końca 2026 roku prawie 70 tysięcy kolejnych karabinków GROT C16 FB-A2 kaliber 5,56×45 mm. Wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak poinformował, że trwają rozmowy dotyczące kolejnego aneksu. „Ten aneks, który zatwierdziłem przed chwilą to pierwszy aneks w tym roku, ale będą następne. Konsekwentnie wzmacniamy i modernizujemy” – oświadczył minister.

Wicepremier @mblaszczak: ten aneks, który zatwierdziłem przed chwilą to pierwszy aneks w tym roku, ale będą następne. Konsekwentnie wzmacniamy i modernizujemy #WojskoPolskie🇵🇱. pic.twitter.com/NcXgynhwpE — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) January 2, 2023

Błaszczak podkreślił duże potrzeby polskiej armii – „minimum 300 tys. żołnierzy Wojska Polskiego”. „A wiec możemy mówić o takiej liczbie karabinków, ale to oczywiście nie wszystko, bo musimy mieć oczywiście też przygotowane karabinki, które będą stanowiły wyposażenie dla rezerwistów” – wskazał.

Do końca 2026 r. #FabrykaBroni „Łucznik” dostarczy Siłom Zbrojnym RP blisko 70 tys. kolejnych karabinków #MSBS GROT C16 FB-A2 kal. 5,56×45 mm. Od 2017 r. karabinki te znajdują się na wyposażeniu Sił Zbrojnych RP. #GROT jest obecny w siłach zbrojnych już czterech państw. pic.twitter.com/S9iq1kjxlV — Polska Grupa Zbrojeniowa🇵🇱 (@PGZ_pl) January 2, 2023

Przypomnijmy, że karabinek „Grot” został skrytykowany w artykule opublikowanym przez portal Onet.pl 25 stycznia ub. roku. „Jest tak zły, że zagraża żołnierzom” – w ten sposób karabinek został scharakteryzowany w serii artykułów Onetu. Broń znajduje się na wyposażeniu Wojsk Obrony Terytorialnej. W zakresie krytyki broni portal powołał się na raport byłego oficera GROM, Pawła Mosznera, w którym wezwano do powołania komisji sejmowej w celu »dogłębnego prześwietlenia sprawy Grota« oraz rozliczenia wydanych na niego publicznych pieniędzy.

Do krytyki karabinka odniósł się rzecznik WOT płk Marek Pietrzak, sugerując, że w publikacji zawarto nieprawdziwe informacje zamiast merytorycznej krytyki i zaznaczając, że sam „raport”, mimo zapowiedzi, nie został opublikowany w prasie branżowej. Do słów rzecznika odniósł się ponownie Onet, zaznaczając m.in., że w czasie podpisywania kontraktu karabinek nie miał badań kwalifikacyjnych, dopuszczających do użytkowania w armii, zaś wątpliwości, które miały pojawić się na etapie wstępnych testów, miały być ignorowane.

Radomska Fabryka Broni „Łucznik” pozwała portal Onet, należący do wydawnictwa Ringier Axel Springer, za serię artykułów dotyczących karabinka MSBS Grot. Producent broni twierdzi, że zawarta w artykułach krytyka jest bezpodstawna, oparta na nieprawdziwych twierdzeniach i domaga się miliona złotych odszkodowania.

polskieradio24.pl / Kresy.pl