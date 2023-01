“Kierujemy wniosek do ONZ z prośbą o interwencję” – Mularczyk o reparacjach

Wiceszef MSZ Arkadiusz Mularczyk zapowiedział we wtorek skierowanie wniosku do ONZ z prośbą o podjęcie interwencji w kwestii reparacji wojennych. “Celem jest uświadomienie społeczności międzynarodowej i najważniejszym organizacjom międzynarodowym, że jest problem nierozliczonych zbrodni” – podkreślił.

Arkadiusz Mularczyk, wiceszef MSZ, był pytany na antenie Programu 1 Polskiego Radia o kwestię reparacji wojennych. Wiceminister oświadczył, że rząd polski podjął szereg działań w tej sprawie. “Wysłaliśmy ponad 50 not do krajów Unii Europejskiej, Rady Europy i NATO, tak, że ta sprawa jest znana w naszym kręgu kulturowym i cywilizacyjnym, wśród naszych sojuszników” – powiedział, cytowany przez portal WNP.

Podkreślił, że wystąpiono również do UNESCO w sprawie zrabowanych Polsce dzieł kultury oraz do Rady Europy. “W dniu dzisiejszym myślę, że to będzie chyba najważniejsze wystąpienie, czy interwencja, kierujemy również wniosek do ONZ z prośbą o podjęcie właśnie interwencji w tym obszarze” – podkreślił.

Jak wskazał, cele interwencji jest “uświadomienie społeczności międzynarodowej” oraz najważniejszych organizacji międzynarodowych, że “jest problem nierozliczonych zbrodni”.

Jak wskazał, działania w kwestii reparacji z ostatnich trzech miesięcy dotyczą “umiędzynarodowienia problematyki odszkodowań i reperacji” oraz “uświadomienia politykom i dyplomatom, że ten problem jest nierozwiązany”.

“Zwracamy się z prośbą o interwencję w tej sprawie, o stworzenie pewnej platformy dialogu z Niemcami, które nie chcą prowadzić tego dialogu” – dodał wiceminister.

Zobacz także: Sondaż: 75% Niemców nie chce płacić reparacji Polsce

Przypomnijmy, że na początku października szef MSZ, Zbigniew Rau, podpisał notę dyplomatyczną, dotyczącą reparacji wojennych, która została następnie przekazana ministerstwu spraw zagranicznych Niemiec. Jak mówił, dokument wyraża „przekonanie polskiego ministra spraw zagranicznych, że strony powinny podjąć niezwłoczne działania zmierzające do trwałego, kompleksowego i ostatecznego, prawnego i materialnego uregulowania kwestii następstw agresji i okupacji niemieckiej w latach 1939-1945”.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zamieściło w październiku na swojej stronie internetowej szczegóły w sprawie noty dyplomatycznej do Niemiec dotyczącej odszkodowań za szkody spowodowane w trakcie II wojny światowej.

Zobacz też: FAZ: w nocie do Niemiec nie ma mowy ani o reparacjach, ani o kwotach, jakich domaga się Polska

wnp.pl / Kresy.pl