Przedstawiciel prezydenta uważa, że kult Bandery na Ukrainie będzie słabnąć – porównał jego postrzeganie do postrzegania Dmowskiego

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch uznał, że istnieje perspektywa, iż Ukraińcy będę w mniejszym stopniu identyfikować się z przywódcą zbrodniczej OUN.

Kumoch udzielił wywiadu na temat sytuacji na Ukrainie rozgłośni radiowej RMF FM. Jego fragmenty zostały opublikowane we wtorek na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta. Szef jego Biura Polityki Międzynarodowej nie wykluczył szybkiego zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej. “Wojna może się skończyć w każdej chwili, ponieważ jej koniec zależy od jednego kraju, od Rosji, która w każdej chwili może się z Ukrainy wycofać, do czego jest zachęcana” – uznał Kumoch.

Prezydencki urzędnik ocenił przy tym, że “konwencjonalnie Rosja tej wojny nie jest w stanie wygrać i prędzej czy później będzie musiała szukać rozwiązania, ale oczywiście rozwiązania sprawiedliwego”. Zarazem twierdził, że Moskwa nie zdecyduje się na użycie broni jądrowej – “w sytuacji tak bliskiego kontaktu między siłami obu krajów. Użycie takiej broni byłoby, według Kumocha, szkodliwe dla samych Rosjan, nie przybliżyłoby ich do zwcyięstwa nad Kijowem.

Zapytany o politykę historyczną Ukraińców, którzy gloryfikują osoby i formacje odpowiedzialne za ludobójstwo Polaków prezydencki urzędnik stwierdził – “Spojrzenie Ukrainy i Polski na historię jest różne, to nie jest żadna tajemnica, a my również mamy swoich bohaterów, którzy nie zawsze to samo symbolizują za granicą”. Posunął się przy tym do porównywania upamiętniania jednego z ojców II Rzeczpospolitej Romana Dmowskiego do gloryfikowania przez Ukraińców banderowców, zwracając uwagę, że Dmowski „przez Żydów jest zupełnie inaczej kojarzony niż przez nas”.

Jak prognozował “nie zgodzę się do końca z przesłaniem, że Ukraina buduje na tym swoją tożsamość, uważam że przeciwnie, to budowanie będzie bardzo mocno ograniczone w najbliższych dziesięcioleciach, bo pojawiają się bohaterowie tej wojny wyzwoleńczej i oni przyćmią UPA”.

W niedzielę na Ukrainie świętowano 114. rocznicę urodzin Stepana Bandery. Rada Najwyższa Ukrainy zamieściła wpis z tej okazji. Upamiętniono go m.in. we Lwowie. Także w poprzednich latach na Ukrainie miały miejsce obchody rocznicy urodzin szefa OUN. Zwykle w Kijowie odbywał się marsz z tej okazji. Ukraińskie media podkreślają, że w tym roku było to niemożliwe z powodu trwającej wojny.

Przypomnijmy, w rankingu „Narodowy TOP”, mającym wskazać „najwybitniejszych Ukraińców wszech czasów”, w pierwszej piątce znaleźli się m.in. prezydent Wołodymyr Zełenski, przywódca powstania kozackiego Bohdan Chmielnicki oraz lider OUN, Stepan Bandera.

W grudniu informowaliśmy, że w ramach zmiany nazw ulic w mieście Izium w obwodzie charkowskim pojawi się tam m.in. ulica imienia lidera OUN, Stepana Bandery.

Jak pisaliśmy, pod koniec listopada ub. r. Rada Miejska Winnicy zmieniła nazwę ulicy Lwa Tołstoja, która odtąd nosi imię Stepana Bandery. Innej ulicy nadano imię jednego z dowódców UPA.

Dodajmy, że w listopadzie rada miejscowości Tywrów w obwodzie winnickim na Ukrainie postanowiła usunąć nazwę ulicy imienia Stepana Bandery.

Z kolei we wrześniu ub. r. Rada Miasta Dniepr postanowiła zmienić nazwę 45 ulic. Obejmuje to również przypisanie jednej z centralnych ulic miasta imienia Stepana Bandery.

