KE chce rozdzielenia w Polsce funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego

Komisja Europejska zaleciła oddzielenie w Polsce funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Zalecenie opublikowano w środę w sprawozdaniu na temat praworządności.

Jedna z rekomendacji wydana dla Polski brzmi następująco: „Oddzielić funkcję ministra sprawiedliwości od funkcji prokuratora generalnego i zapewnić funkcjonalną niezależność prokuratury od rządu”. W Polsce minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro pełni też funkcję prokuratora generalnego.

The rule of law is one of the fundamental values upon which the EU is built.

Today we’ve published the third edition of the Rule of Law Report — a preventive tool aiming to promote and safeguard the rule of law across the EU.#RuleOfLaw

