Izraelska firma ogłosiła opracowanie systemu zwalczającego pociski hipersoniczne [+VIDEO]

Jak poinformowała agencja prasowa Reuters, Izraelski państwowy producent broni odpowiedzialny za system Żelazna Kopuła ogłosił w środę opracowanie nowego systemu do zwalczania pocisków hipersonicznych. Stało się to tydzień po tym jak Iran ogłosił wyprodukowanie hipersonicznego pocisku.

Przechwytujący system SkySonic „umożliwi nam przechwytywanie wszelkiego rodzaju hipersonicznych zagrożeń – hipersonicznych pocisków balistycznych, hipersonicznych pocisków manewrujących” – powiedział agencji Reuters Yuval Steinitz, prezes Rafael Advanced Defense Systems Ltd.

Pentagon został poinformowany o rozwoju sytuacji. Odmówiono podania daty wdrożenia przez izraelskie wojsko systemu SkySonic. Ministerstwo obrony Izraela nie skomentowało sytuacji.

Animowana wersja wideo SkySonic wydana przez Rafaela pokazywała pocisk przechwytujący startujący pionowo z baterii startowej. Następnie pokazano, jak głowica pocisku odłącza się i leci z własnym wzmacniaczem w kierunku nadchodzącego zagrożenia.

Firam Rafael podała, że system zostanie zaprezentowany na Paris Air Show w przyszłym tygodniu.

Meet the #SkySonic, designed and developed by Rafael. It is going to protect #Israel from the future hypersonic weapons of #Iran’s Islamic Regime, particularly, the hypersonic glide vehicles (HGV) of #IRGC Aerospace Force. pic.twitter.com/Ov5aqyGb52

— Babak Taghvaee – The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) June 14, 2023