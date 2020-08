Izrael wzywa prezydenta Ukrainy do zakazania pielgrzymki chasydów

Szef izraelskiej grupy zadaniowej do spraw koronawirusa zwrócił się do prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego o zakazanie corocznej pielgrzymki, podczas której chasydzi odwiedzają miasto Humań w środkowej Ukrainie z powodu obaw, że miejsce to może stać się ogniskiem wirusa – poinformował w sobotę Middle East Monitor.

Jak poinformował w sobotę portal Middle East Monitor, Ronni Gamzu, szef izraelskiej specjalnej grupy zadaniowej zajmującej się koronawirusem zwrócił się do prezydenta Ukrainy Wołodymira Zełenskiego, aby ten zakazał corocznej pielgrzymki chasydów do miasta Humań w centralnej Ukrainie. Izrael obawia się przekazywania wirusa w tej społeczności.

Dziesiątki tysięcy chasydzkich Żydów zjeżdżają do Humania każdego żydowskiego Nowego Roku, aby odwiedzić grób rabina Nachmana z Bresłowa, który ożywił ruch chasydzki. W tym roku żydowskie obchody Nowego Roku trwają od 18 do 20 września.

Rządy Ukrainy i Izraela wydały już wspólne oświadczenie, w którym proszą pielgrzymów o odwołanie podróży, ale ogromne tłumy wciąż planują przybyć do miasta.

Ronni Gamzu, główny doradca Izraela ds. koronawirusa, wysłał teraz list do Zełenskiego, wzywając go do podjęcia działań. „Oczekuje się, że tego rodzaju zgromadzenie w tak niespokojnych czasach spowoduje masowe wydarzenia związane z infekcjami turystów i ukraińskich mieszkańców, co stanie się dużym obciążeniem dla lokalnych systemów medycznych, podczas gdy tysiące pielgrzymów wróci do Izraela i dalej rozprzestrzeni wirus” – napisał Gamzu w liście.

„Wzywam was do wprowadzenia zakazu obchodów w tym roku, jako części wysiłków całej globalnej społeczności, aby powstrzymać tę przerażającą pandemię” – przekazał.

Jak informowaliśmy wcześniej na portalu, również izraelskie ministerstwo zdrowia chciało zakazać również organizacji tradycyjnej pielgrzymki chasydów do grobu cadyka Nachmana w Humaniu w obwodzie czerkaskim na Ukrainie. Poinformował o tym Aszer Szalmon, dyrektor departamentu stosunków międzynarodowych ministerstwa zdrowia Izraela.

Według Szalmona władze ukraińskie muszą podjąć odpowiednie działania, by nie doszło do zgromadzenia w jednym miejscu 30 tysięcy pielgrzymów. Wcześniej naczelny rabin Ukrainy Yaakov Dov Bleich mówił, że ukraiński rząd zezwolił na pielgrzymkę co najmniej 5 tys. ludzi do Humania. Jak twierdził, liczbę tę będzie można zwiększyć do 8 tysięcy, pod warunkiem, że pielgrzymi będą nosić maski w zatłoczonych miejscach i powstrzymywać się od skupisk większych niż 30 osób. Deutsche Welle wysłało do ukraińskiego ministerstwa spraw zagranicznych prośbę o potwierdzenie doniesień rabina.

Mer Humania zagroził, że postawi na rogatkach posterunki, które będą blokować przyjazd chasydów na tradycyjną coroczną pielgrzymkę. Zdaniem mera pielgrzymka powinna zostać odwołana z powodu epidemii.

W piątek Izrael przekroczył 100 000 zgłoszonych przypadków koronawirusa. Zarejestrował 809 zgonów z powodu COVID-19 wśród 9 milionów populacji.

Kresy.pl/Middle East Monitor