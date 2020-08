Mer ukraińskiego miasta zagroził, że nie wpuści chasydów

Mer Humania, miasta w obwodzie czerkaskim na Ukrainie, zagroził, że postawi na rogatkach posterunki, które będą blokować przyjazd chasydów na tradycyjną coroczną pielgrzymkę. Zdaniem mera pielgrzymka powinna zostać odwołana z powodu epidemii koronawirusa.

Corocznie jesienią w okolicach święta Rosz Haszana do Humania przybywa kilkadziesiąt tysięcy chasydów pielgrzymujących do grobu cadyka Rachmana. W ubiegły wtorek ukraińska komisja ds. sytuacji nadzwyczajnych zdecydowała, że w tym roku z powodu epidemii koronawirusa, liczba pielgrzymów zostanie ograniczona do 5-10 tysięcy. Nie zgodził się z tym mer Humania Ołeksandr Cebrij, którego zdaniem pielgrzymka w ogóle nie powinna się odbyć. Jak podaje 24 Kanał, mer zagroził blokadą miasta.

„Jestem gotowy na najbardziej radykalne środki, ale w ramach obowiązującego prawa. Pamiętacie, jak to było, gdy wjazdy na teren miasta Humań były blokowane przez punkty kontrolne. Taką decyzję może podjąć komisja miejska [ds. sytuacji nadzwyczajnych]” – napisał Cebrij na Facebooku.

W poniedziałek Cebrij przyjechał do Kijowa do siedziby prezydenta Ukrainy, by porozmawiać z nim na temat pielgrzymki chasydów, ale nie został wpuszczony. Mer usadowił się pod biurem prezydenta na rozkładanym krześle i zapowiedział, że będzie czekał tak długo, aż zostanie przyjęty przez Wołodymyra Zełenskiego. Samorządowiec wziął ze sobą śpiwór i karimatę.

Jak pisaliśmy, zaniepokojenie z powodu organizacji tegorocznej pielgrzymki wyraziło także ministerstwo zdrowia Izraela.

Chasydzi bracławscy tradycyjnie pielgrzymują jesienią do Humania, by świętować judaistyczne święto Rosz Haszana oznaczające początek żydowskiego Nowego Roku. W Humaniu znajduje się grób cadyka Nachmana z Bracławia. W ubiegłym roku przyjechało ich do tego miasta około 30 tys.

