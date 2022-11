Irański atak na iracki Kurdystan [+VIDEO]

To nie jest już czas na negocjacje, na szukanie porozumienia-na to był czas przed zatwierdzeniem KPO - oświadczył w piątek Didier Reynders, unijny komisarz ds. sprawiedliwości. W piątek minister ds. europejskich Szymon Szynkowski vel Sęk spotkał się z Reyndersem w Brukseli.

W piątek minister ds. europejskich Szymon Szynkowski vel Sęk spotkał się z unijnym komisarzem ds. sprawiedliwości Didierem Reyndersem w Brukseli. „Będziemy nadal oceniać sytuację, ale to nie jest już czas na negocjacje, na szukanie porozumienia-na to był czas przed zatwierdzeniem KPO -teraz nadszedł czas by Polska w pełni zrealizowała zobowiązania zawarte w kamieniach milowych” - oświadczył unijny komisarz po rozmowach.