Iran oskarża Izrael o wciąganie USA w “katastrofalny” konflikt na Bliskim Wschodzie

Minister spraw zagranicznych Iranu, Abbas Aragczi, oskarżył w poniedziałek premiera Izraela Benjamina Netanjahu o próbę wciągnięcia Stanów Zjednoczonych w “katastrofalny” konflikt na Bliskim Wschodzie. Podkreślił również, że jedynym skutecznym sposobem na złagodzenie napięć między Teheranem a Waszyngtonem pozostaje dialog dyplomatyczny.

W opublikowanym wpisie na platformie X Aragczi napisał: “Netanjahu usiłuje DYKTOWAĆ to, co prezydent [USA Donald] Trump może i czego nie może robić w ramach dyplomacji z Iranem”.

Dalej zarzucił izraelskiemu premierowi, że “INTERWENIUJE bezpośrednio w rządzie amerykańskim, by wciągnąć go w kolejną katastrofę w naszym regionie”.

Minister dodał również, że “śmiercionośne” poparcie USA dla “ludobójstwa Netanjahu w Strefie Gazy” oraz wojna prowadzona “w imię Netanjahu w Jemenie NIC nie przyniosły amerykańskiemu narodowi”.

LETHAL support for Netanyahu’s Genocide in Gaza and waging WAR on behalf of Netanyahu in Yemen have achieved NOTHING for the American people.

Netanyahu is attempting to brazenly DICTATE what President Trump can and cannot do in his diplomacy with Iran. The world has also learned… pic.twitter.com/E35C611O9q

