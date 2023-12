Gruzin wjechał autem w drzwi nocnego klubu. Chciał się zemścić, bo go stamtąd wyprosili

Polska złożyła wniosek o dodatkowe pożyczki w wysokości 23 miliardów euro oraz otrzymanie dodatkowych 2,76 miliarda euro dotacji z programu REPowerEU. Te zmiany zostały wprowadzone w zaktualizowanym KPO, który został przesłany do Komisji Europejskiej 31 sierpnia tego roku.

"Jeśli KE oraz Rada UE do końca grudnia zatwierdzą nasze pomysły na zmiany w KPO, w tym nowy rozdział RePowerEU, to będziemy mieli szansę na 20-proc. zaliczki powiązanej z nowym rozdziałem, czyli Polska może otrzymać ok. 5 mld euro. To nie są jeszcze środki związane z wnioskami o płatność, to nie jest odblokowanie KPO, ale te zaliczki to pierwsze realne pieniądze, które możemy zobaczyć w Polsce z tego programu" - mówiła w wywiadzie dla Rzeczpospolitej Marzena Chmielewska, zastępca dyrektora generalnego Konfederacji Lewiatan.