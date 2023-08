Poważny spadek eksportu Chin

Spadek eksportu Chin w ciągu ubiegłych 12 miesięcy okazał się mniejszy niż przewidywali eksperci. Jednak Chińczycy zmniejszyli także import dóbr.

Eksport Chin był w lipcu o 14,5 proc. mniejszy niż rok wcześniej, podczas gdy import spadł w skali rocznej o 12,4 proc., jak pokazały we wtorek dane celne, na które powołała się agencja informacyjna Nikkei. Stanowi to największy spadek wywozu dóbr z drugiej co do wielkości gospodarki świata od lutego 2020 r., gdy została ona sparaliżowana przez wybuch epidemii koronawirusa. Ankieta ekonomistów dla agencji Reutera przewidywała spadek eksportu o 12,5 proc. i importu o 5 proc.

Gospodarka Chin rozwijała się w słabym tempie w drugim kwartale bieżącego roku, ponieważ popyt w kraju i za granicą osłabł. Skłoniło to Biuro Polityczne Komunistycznej Partii Chin – rzeczywiste główne ciało rządzące państwem, do zadeklarowania dalszego stymulowania gospodarki.

W zeszłym tygodniu organ planowania gospodarczego również zapowiedział, że zapewni bodźce, ale jak dotąd inwestorzy byli rozczarowani poziomem zwiększenia popytu w sektorach motoryzacyjnym, nieruchomości i usług, twierdzi Nikkei.

Pekin szuka sposobów na zwiększenie konsumpcji krajowej bez zbytniego łagodzenia polityki pieniężnej, aby nie wywołać dużego odpływu kapitału, gdy inne duże gospodarki podnoszą stopy procentowe, aby poradzić sobie z wysoką inflacją.

Słabe wyniki eksportu to ostatnia oznaka, że wzrost gospdoarczy ChRL w trzecim kwartale może ulec dalszemu spowolnieniu, przy osłabieniu działalności budowlanej, produkcyjnej i usługowej, zmniejszonych bezpośrednich inwestycjach zagranicznych i zyskach przemysłowych.

Ma to wpływ na aktywność gospodarczą w pozostałej części Azji. Eksport z Korei Południowej do Chin spadł w lipcu o 25,1 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim, co jest najostrzejszym spadkiem od trzech miesięcy.

W związku z dynamicznym spadkiem importu nadwyżka handlowa Chin wzrosła jednak o 80,6 mld dol., przewyższając prognozę jaka we wspomnianej ankiecie na poziomie 70,6 mld dol.

asia.nikkei.com/kresy.pl