Minister finansów Rosji ostrzega przez „przegrzaniem”

Rosyjski minister finansów Anton Siłuanow jest zaniepokojony tempem wzrostu cen, który ma według niego sugerować „przegrzanie” gospodarki.

Siłuanow powiedział w czasie Petersburskiego Międzynarodowego Forum Ekonomicznego, że tempo inflacji w Rosji powinno skłaniać do „normalizacji” polityki budżetowego i pieniężno-kredytowej, jak napisała w czwartek agencja informacyjna Interfax.

„Jeśli my nadal będziemy utrzymywać podwyższony poziom wydatków [budżetowych] do czego dojdziemy? Do przegrzania. Elementy przegrzania już są widoczne. Wysoka inflacja. U nas teraz inflacja około 5,9 proc., jeśli bierzemy rok do roku, wyższa niż nasz cel [inflacyjny]” – powiedział Siłuanow. Cel inflacyjny na bieżący rok został określony przez rosyjskie władze na poziomie 4 proc.

„Do czego to doprowadzi? To utraty wartości wydatków, utraty wartości pieniędzy, wypłat socjalnych, pensji. Czy tego chcemy? Nie.” – twierdził minister. Wzywał więc do zmiany polityki pieniężnej i kredytowej – „Oczywiście zarówno polityka budżetowa, jak i monetarna powinny powrócić do normalnego stanu. Doskonale rozumiemy, że im dalej będziemy to przeciągać, tym trudniej będzie wtedy wyjść ze zbyt miękkiej polityki – czy to budżetowej, czy monetarnej.”

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Interfax relacjonuje, że Forum wystąpiła także prezes Banku Rosji Elwira Nabiullina ostrzegła, że ​​państwowa regulacja cen towarów nie powstrzyma przyspieszenia inflacji, a w wyniku tego wzrostu stóp Banku Centralnego w ramach normalizacji polityki pieniężnej.

Agencja przypomniała, że tylko od początku roku inflacja wyniosła 3,2 proc.

interfax.ru/kresy.pl