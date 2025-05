Kalkulując obniżone ceny ropy na światowych rynkach rosyjskie Ministerstwo Finansów podniosło wskaźnik deficytu tegorocznego budżetu państwa.

Ministerstwo Finansów Rosji zmieniło parametry budżetu federalnego na rok 2025, zwiększając deficyt z 0,5 proc. Produktu Krajowego Brutto do 1,7 proc. PKB, co w liczbach bezwzględnych oznacza wzrost z 1,17 biliona do 3,79 bln rubli, czyli równowartości 17,4 mld złotych. Informację tę podano na stronie internetowej Ministerstwa, jak napisał w środę portal Meduza.

Łączne dochody budżetu federalnego w 2025 r. wyniosą 38,5 bln rubli, zamiast 40,3 bln zaplanowanych jesienią podczas przygotowywania usatwy budżetowej.

Łączne wydatki budżetu federalnego w 2025 r. wyniosą 42,3 bln rubli, co stanowi kwotę o 829 mld wyższą od planowanej podczas przygotowywania budżetu. Wzrost ten zostanie w całości sfinansowany z dodatkowych przychodów niezwiązanych z ropą i gazem, które mają wynieść 30,19 bln rubli – wzrost o 829 mld rubli, podała Meduza.

Według prognoz Ministerstwa Finansów dochody z ropy naftowej i gazu spadną z 10,9 bln do 8,3 bln rubli.



Rząd Rosji zatwierdził te zmiany na swoim posiedzeniu przeprowadzonym w środę.

Ministerstwo Finansów Rosji podało, że prognoza wzrostu jej PKB do końca 2025 r. pozostaje niezmieniona i wynosi 2,5 proc. Prognozę inflacji podniesiono z 4,5 proc. do 7,6 proc., a prognozę ceny ropy obniżono z 69,7 do 56 dolarów za baryłkę. Ponadto prognozę kursu wymiany rubla zmieniono z 96,5 na 94,3 rubli za dolara.

„Priorytety budżetowe pozostają niezmienne. To wsparcie socjalne dla obywateli, wsparcie finansowe dla obrony i bezpieczeństwa państwa, wsparcie dla rodzin uczestników SWO [inwazji na Ukrainę] i zapewnienie technologicznego przywództwa kraju. „Wszystko zaplanowane w budżecie, w tym realizacja celów rozwoju narodowego, zostanie zrealizowane niezależnie od warunków i czynników zewnętrznych” – powiedział minister finansów Anton Siłuanow.

medzua.io/kresy.pl