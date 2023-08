Indie chcą zbutować sektor półprzewodników z pomocą japońskich inwestycji

Ministrowie spraw zagranicznych Indii i Japonii rozmawiali o możliwościach współpracy w zakresie technologii krytycznych, w tym półprzewodników i odpornych łańcuchów dostaw.

Ministrowie spraw zagranicznych Indii i Japonii Subrahmanyam Jaishankar i Yoshimasa Hayashi spotkali się w czwartek w Nowym Delhi i omówili pogłębienie współpracy w zakresie sprzętu wojskowego i wysokich technologii. Hayashi przebywał z dwudniową wizytą w stolicy Indii, jak podała agencja informacyjna Associated Press.

Agencja ocenia, że spotkanie jest skutkiem kontekstu jaki wytworzyła inwazja Rosji na Ukrainę, która zakłóciła globalne dostawy części i surowców potrzebnych do wyprodukowania różnorodnych produktów – od samochodów po chipy komputerowe.

Hayashi i Jaishankar podkreślili kluczową, w tym kontekście, rolę silnego partnerstwa między Indiami a Japonią w zapewnieniu otwartego i zamożnego regionu Indo-Pacyfiku, włączającego i opartego na zasadach, jak podało indyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, odwołując się do retoryki stosowanej w regionie przez USA i ich sojuszników, takich jak Japonia.



Jak podaje agencja ministrowie omówili współpracę w ramach formatów wielostronnych i plurilateralnych, w tym w ramach ugrupowania Quad, do którego należą także Stany Zjednoczone i Australia, jak podano w oświadczeniu. Format ten ma charakter wspólnych ćwiczeń wojskowych, które postrzegane są jako mające antychińskie ostrze.

“Japonia uważa Indie za niezbędnego partnera w osiągnięciu wolnego i otwartego Indo-Pacyfiku” – powiedział Hayashi na spotkaniu z liderami biznesu z obu krajów. Oznajmił, że zachęca japońskie firmy do inwestowania w 15 kluczowych sektorach uznanych przez Indie za kwalifikujące się do wsparcia dotacyjnego. Należą do nich sprzęt telekomunikacyjny, samochody i akumulatory chemiczne. „Wszystko to doprowadziło do niezwykłego wzrostu japońskich inwestycji w kluczowe technologie, takie jak sprzęt medyczny, elektronika i elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego” – powiedział Hayashi.