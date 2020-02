Rosja szykuje wyrzutnie S-400 dla Indii

Rosyjskie zakłady zbrojeniowe rozpoczęły produkcję zestawów rakietowych S-400 przewidzianych w ramach kontraktu z Indiami.

O przygotowaniach sprzętu zakontraktowanego przez Indie rosyjski minister przemysłu i handlu Denis Manturow powiedział w poniedziałek w wywiadzie dla agencji informacyjnej RIA Nowosti. „Rosja dostarczy Indiom S-400 w terminach przewidzianych kontraktem. Generalnie zobowiązania wzięte na siebie przez strony, w tym opłata, są realizowane w pełnym zakresie. Dodam, że idzie praca nad stworzeniem w Indiach centrum szkoleniowego” – powiedział rosyjski minister.

Kontrakt na dostawę do Indii pięć baterii wyrzutni rakiet ziemia-powietrze zawarto jeszcze na początku 2018 r. Hindusi zapłacą Rosjanom za ich dostawę 5,43 mld dolarów. Z tego względu umowa określana jest największą umową podpisaną przez dystrybutora rosyjskiego uzbrojenia Rosooboroneksport. Zakłada ona długi okres realizacji. Ostatnie z wyrzutni Rosjanie mają przekazać Indiom w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2025 r.

Systemy rakietowe ziemia-powietrze S-400 Triumf (w kodzie NATO – SA-21 Growler) to najbardziej zaawansowany system broni przeciwlotniczej jaką dysponuje Rosja. Stanowi zmodyfikowaną wersję systemu S-300PMU (w kodzie NATO – SA-10C). Według źródeł rosyjskich S-400 jest w stanie niszczyć samoloty i pociski manewrujące na odległość do 400 kilometrów, a cele balistyczne o prędkości do 4,8 km/s – na dystansie do 60 kilometrów. Może niszczyć cele znajdujące się na wysokości do 30 km.

Rosjanie zdecydowali się jak do tej pory na sprzedaż swoich najnowocześniejszych systemów rakietowych tylko trzem państwom. Chiny były pierwszym zagranicznym klientem, który zdołał zakupić najnowocześniejszy rosyjski system rakietowy ziemia-powietrze. Kontrakt został podpisany w 2014 r. Drugim państwem, które zakontraktowało S-400 były Indie. W zeszłym roku system ten zaczęła pozyskiwać także Turcja.

ria.ru/kresy.pl