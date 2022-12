Finlandia ma pływający gazoport

Władze Finlandii wzięły kurs na uniezależnienie się od dostaw „błękitnego paliwa” z Rosji, stąd ściągnięcie pływającego gazoportu.

Jak podała w środę agencja informacyjna Associated Press Pierwszy pływający terminal do odbioru skroplonego gazu w Finlandii został zacumowany w środę w południowym porcie Inkoo. Inwestycja ma kluczowe znaczenie wobec odcięcia kraju od dostaw rosyjskiego gazu, jak podkreśliła agencja.

Ogromny statek Exemplar o długości 291 metrów i szerokości 43 metrów, który wypłynął na Morze Bałtyckie z Gibraltaru i Hiszpanii na początku grudnia, może przyjąć 68 tys. ton LNG i ma być gotowy do użytku już od początku 2023 r.

FSRU Exemplar, należąca do amerykańskiej firmy Excelerate Energy Inc., zapewni w przyszłości dostępność gazu w Finlandii, zastępując dostawy importowane wcześniej z Rosji, poinformował państwowy operator Gasgrid Finland, nazywając to posunięcie historycznym.

„Finlandia na stałe wyeliminuje swoją zależność od rosyjskiego gazu i znacznie poprawi bezpieczeństwo dostaw dla społeczeństwa” – powiedział Olli Sipilä, dyrektor generalny Gasgrid Finland. „Celem jest, aby klienci terminalu rozpoczęli dystrybucję gazu na potrzeby fińskiego przemysłu, energetyki i gospodarstw domowych od połowy stycznia 2023 r.” – dodał Sipilä.

Fińska firma zamieściła na Twitterze zdjęcie i poinformowała, że Exemplar „bezpiecznie zakotwicza” w porcie Inkoo, położonym około 60 kilometrów na zachód od stolicy, Helsinek.

Statek będzie przekształcał LNG w gaz, który następnie zostanie wprowadzony do fińskiej sieci w celu dystrybucji. Przybycie Exemplara umożliwi również dostawy gazu do krajów bałtyckich — Estonii, Łotwy, Litwy — a być może także do Polski przez podmorski gazociąg Balticconnector biegnący w pobliżu Inkoo między Finlandią a Estonią.

Rosyjski gigant energetyczny Gazprom wstrzymał w maju eksport gazu do sąsiedniej Finlandii, powołując się na odmowę Helsinek zapłaty w rublach, czego zażądał od krajów Unii Europejskiej prezydent Rosji Władimir Putin od czasu inwazji Rosji na Ukrainę 24 lutego.

Posunięcie Gazpromu oznacza prawdopodobnie zakończenie prawie 50-letniego importu gazu ziemnego z Rosji przez Finlandię, twierdzi Associated Press. Dwa równoległe gazociągi Rosja-Finlandia zostały uruchomione w 1974 roku.

Na gaz ziemny przypada obecnie zaledwie około 5 proc. całkowitego zużycia energii w Finlandii, kraju liczącym 5,5 miliona mieszkańców. Do maja prawie cały ten gaz pochodził z Rosji i był używany głównie przez fińskie przedsiębiorstwa przemysłowe, a tylko około 4 tys. gospodarstw domowych polegało na ogrzewaniu gazowym.

apnews.com/kresy.pl