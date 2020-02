GDOŚ po raz kolejny odracza decyzję ws. przekopu Mierzei Wiślanej

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (GDOŚ) po raz szósty odroczyła rozstrzygnięcie ws. odwołania od decyzji środowiskowej dla przekopu Mierzei Wiślanej. Wyznaczono nowy termin – 29 maja.

W piątek GDOŚ poinformowała na swoich stronach o odroczeniu rozstrzygnięcia w sprawie decyzji środowiskowej dotyczącej przekopu Mierzei Wiślanej. Chodzi o zakończenie postępowania dla nowej drogi wodnej między Zatoką Gdańską a Zalewem Wiślanym.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Olsztynie wydała decyzję środowiskową pozwalającą na przekop. Zastrzegła jednak pewne rygory przyrodnicze. Zaskarżyły ją: organizacje ekologiczne oraz zarząd woj. pomorskiego. Termin wydania decyzji był przewidziany na 28 lutego. Został jednak przesunięty na 29 maja. GDOŚ uzasadnia to „skomplikowanym charakterem sprawy”.

Zobacz także: KE chce pilnego spotkania z władzami Polski ws. przekopu przez Mierzeję Wiślaną

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Jak poinformowała Państwowa Agencja Prasowa (PAP), w piątek samorządowcy z województwa pomorskiego przypomnieli, że już w grudniu 2018 r. złożyli odwołanie, lecz dotąd nie wydano decyzji. Dodatkowo, stwierdzili, że RDOŚ w Olsztynie swoim decyzjom nadawała rygor natychmiastowej wykonalności. Pozwalało to inwestorowi – Urzędowi Morskiemu w Gdyni – na podejmowanie kolejnych działań, bez czekania na rozstrzygnięcie procedury odwoławczej. Rygor natychmiastowej wykonalności miała także zgoda wojewody pomorskiego Dariusza Drelicha.

„W obu wspomnianych wyżej sytuacjach decyzja o rygorze wykonalności była szybka i jednoznaczna. Wydający nie mieli najwidoczniej cienia wątpliwości odnośnie jakiegokolwiek skomplikowania sprawy” – czytamy w komunikacie pomorskiego urzędu marszałkowskiego.

Zobacz także: Prace przy przekopie Mierzei Wiślanej wstrzymane? Ministerstwo czeka na stanowisko KE

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Duże kontrowersje budzi kwestia wzrostu przewidywanych kosztów przekopu. „Koszty wzrosły ok. 20 proc. ponieważ przetarg, który został rozstrzygnięty, to przetarg na budowę kanału przez Mierzeję Wiślaną i on był zakładany na kwotę 880 mln zł, natomiast cena wzrosła do ok. 950 mln zł, bodajże, niecałego 1 mld zł” – stwierdził na początku lutego szef resortu gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, pytany o przyczynę wzrostu kosztów związanych z przekopem Mierzei Wiślanej. Jest on także zdania, że wzrost odpowiadał podwyżce cen na rynku budowlanym.

Aktualnie cena szacowana przez resort wynosi już około 2 mld złotych.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Zdaniem rządu przekop Mierzei Wiślanej jest kluczową inwestycją. Ma ona ożywić gospodarczo Warmię i Mazury. Jednocześnie projekt ten jest realizowany pod kątem bezpieczeństwa państwa.

Jak informuje PAP, resort gospodarki morskiej przekonuje także, że budowa nowej drogi wodnej ma poprawić dostęp do portu w Elblągu. Ma także zagwarantować Polsce swobodny dostęp z Zalewu Wiślanego do Bałtyku, przy pominięciu kontrolowanej przez Rosję Cieśniny Piławskiej.

Zapowiedź budowy przekopu przez Mierzeję Wiślaną była jedną z obietnic Prawa i Sprawiedliwości przed poprzednimi wyborami parlamentarnymi.

Kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną ma mieć około 1 km długości i 5 metrów głębokości.

pap / fakty.interia.pl / www.gdos.gov.pl / kresy.pl