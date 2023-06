Mały ruch na kanale przez Mierzeję Wiślaną. „Średnio trzy jednostki dziennie”

Od otwarcia we wrześniu 2022 roku kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, łączącego Zatokę Gdańską i Zalew Wiślany, pływają przez niego średnio trzy jednostki dziennie.

Dziennikarze „Gazety Wyborczej” sprawdzili, jak wygląda ruch na kanale przez Mierzeję Wiślaną, który otwarto już ponad 8 miesięcy temu. Z uzyskanych informacji wynika, że do końca maja br. przepłynęło przez niego łącznie 706 jednostek, czyli średnio trzy dziennie. W znacznej części były to żaglówki i statki obsługujące prace przy budowie toru wodnego.

„W sezonie 2023 godziny wejścia do śluzy skrócono o połowę, przez co kanał jest czynny łącznie przez cztery godziny dziennie. Wejście do śluzy z Zatoki Gdańskiej możliwe jest od godz. 8.30 do 9.30 i od godz. 13.30 do 14.30, natomiast z Zalewu Wiślanego — od godz. 11 do 12 oraz od godz. 16 do 17” – podaje gazeta.

Od 1 maja br. czynne jest też otwarte morskie przejście graniczne na przekopie Mierzei Wiślanej. Jednak do tej pory nie odbyła się na nim ani jedna kontrola.

Do publikacji „GW” odniósł się Urząd Morski w Gdyni. Twierdzi, że od otwarcia kanału godziny śluzowania jednostek nie uległy zmianie. „Harmonogram jest taki sam, jak w zeszłym roku, nie było żadnych zmian w Przepisach Portowych dot. Portu Nowy Świat” – poinformowała Magdalena Kierzkowska, rzeczniczka urzędu, cytowana przez portal „Business Insider”.

Jak wyjaśnia, w tegorocznym komunikacie Kapitanatu Portu Nowy Świat doprecyzowano „godziny wejścia do śluzy”, a nie całą sekwencję śluzowania.

„Sekwencja śluzowania obejmuje wejście do śluzy, śluzowanie, otwarcie/zamknięcie bram, otwarcie/zamknięcie mostów, przekierowanie ruchu kołowego oraz cumowanie/odcumowanie jednostek. Sekwencja śluzowania, wskazana w przepisach wynosi niezmiennie 2 godz., a godziny wskazane w komunikacie KPNŚ to czas, który jest przeznaczony dla jednostek wyłącznie na wejście do śluzy i zacumowanie” – zaznaczono.

Na kilka dni przed otwarciem kanału w dniu 17 września 2022 roku pisaliśmy, że przepłyną przez nią tylko politycy i rządowi oficjele. Statki z towarami ugrzęzłyby na mieliźnie przed Elblągiem.

GW / Businessinsider.com.pl / Kresy.pl