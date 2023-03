Estonia wydala rosyjskiego dyplomatę

Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii twierdzi, że brytyjska armia od lat używa amunicji ze zubożonym uranem i nie ma to nic wspólnego z bronią jądrową. „Rosja to wie, ale świadomie próbuje dezinformować”.

Jak pisaliśmy, brytyjski rząd potwierdził w poniedziałek, że wraz z kompanią czołgów Challenger 2 na Ukrainę zostaną wysłane wzbudzające kontrowersje pociski przeciwpancerne ze zubożonym uranem. Wywołało to oficjalną odpowiedź rosyjskiego prezydenta Władimira Putina. We wtorek oświadczył, że jeśli Ukraina otrzyma od Brytyjczyków taką amunicją , to Rosja będzie musiała odpowiednio zareagować, uznając to za użycie „broni komponentem jądrowym”. - Zachód faktycznie zdecydował się walczyć z Rosją do ostatniego Ukraińca - skomentował Putin.