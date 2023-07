Dwóch mieszkańców Jerozolimy aresztowanych za zdewastowanie Domu Polskiego [+VIDEO]

Dwóch mieszkańców Jerozolimy zostało aresztowanych w sobotę wieczorem pod zarzutem zdewastowania polskiego kościoła przy ulicy Hahoma HaShlishit – informuje portal Jerusalem Post.

Dwóch mężczyzn w wieku 18 i 24 lat zostało zatrzymanych na przesłuchanie po tym, jak w weekend otrzymano doniesienia o aktach wandalizmu. Łącznie aresztowano czterech podejrzanych, a tylko dwóch trafiło do sądu.

„Bardzo poważnie traktujemy szkody wyrządzone instytucjom i miejscom religijnym” – powiedziała izraelska policja w oświadczeniu. „Policja będzie nadal działać przeciwko aktom przemocy i wandalizmu w miejscach świętych należących do wszystkich religii. Będziemy również nadal działać na rzecz utrzymania bezpieczeństwa i porządku oraz zdecydowanie i bezkompromisowo walczyć z przestępcami, gdziekolwiek się znajdują, oraz z tymi, którzy szkodzą święte miejsca.”

Podsekretarz stanu Paweł Jabłoński poinformował, że MSZ docenia szybką reakcję Państwa Izrael na naszą interwencję w obronie Domu Polskiego w Jerozolimie i zatrzymanie podejrzanych o atak.

„Liczymy na to, że sprawcy zostaną pociągnięci do odpowiedzialności, że podobne ataki nie będą się powtarzać, a działania policji i innych izraelskich służb zapewnią bezpieczeństwo ss. elżbietankom i innym chrześcijanom w Jerozolimie” – czytamy.

Wcześniej polska placówka dyplomatyczna w Izraelu wyraziła oburzenie atakiem. „Polska jest głęboko zaniepokojona powtarzającymi się atakami fizycznymi na pielgrzymów i członków Zgromadzenia Polskich Sióstr Elżbietanek („Nowy Dom Polski”) w Jerozolimie”.

Poland is deeply concerned about recurring physical attacks on the pilgrims and members of the Convent of Polish Elisabethan sisters (״New Polish House״) in #Jerusalem. We hope that the relevant Israeli authorities will react adequately. @IsraelMFA @RonenLeviMaoz @Isaac_Herzog https://t.co/KqxnCrqKtr

— שגרירות פולין (@PLinIsrael) July 15, 2023