Czechy zamykają granice

Czechy zamknęły w nocy z 29 stycznia na 30 stycznia swoje granice, dla wszystkich cudzoziemców – poinformował portal Prague Morning.

Do tej pory wyjazd do Czech ograniczony był jedynie sygnalizacją świetlną, zarówno dla obywateli Czech, jak i przybywających obcokrajowców.

Dozwolone będą tylko niezbędne podróże. Oznacza to osoby pracujące lub studiujące w Czechach, niezbędne podróże do rodziny, placówek medycznych, domów opieki, na ślub lub pogrzeb.

Zakaz jest częścią serii nowych środków ograniczających, które zaostrzają blokadę kraju. Zostały zatwierdzone w celu dalszego ograniczenia kontaktów i przemieszczania się ludzi.

⚠️ The Czech Goverment decided to ❌ ban all NON-ESSENTIAL TRAVELS to the Czech Republic 🇨🇿, regardless of which country (green, orange or red) you are travelling from. The decision will enter into force at this midnight from Friday to Saturday (30/01/2021 0:00).

— Czech MFA (@CzechMFA) January 29, 2021