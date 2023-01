CNN zachęca do spędzania wakacji w Polsce, ze względu na przyjęcie uchodźców z Ukrainy

Redakcja CNN Travel zachęca swoich czytelników do odwiedzenia Polski w 2023 roku. Powodem jest to, że „Polska pokazała solidarność z narodem ukraińskim”.

Redakcja CNN przygotowała listę 23 miejsc, które warto odwiedzić w 2023 roku. Na pierwszym miejscu znalazła się Polska, powodem jest to, że „Polska pokazała solidarność z narodem ukraińskim”.

„Moglibyśmy wymienić nowe miejsca w Polsce – takie jak Hotel Verte, nowy obiekt Autograph Collection w Warszawie, który otworzył swoje pozłacane drzwi (jest w ogromnym barokowym pałacu) w sierpniu. Jednak powodem, dla którego powinieneś odwiedzić Polskę w 2023 roku, nie jest szansa na pobyt w miejscu odpowiednim dla rodziny królewskiej. Możesz pokazać solidarność z krajem, który z kolei okazał solidarność narodowi ukraińskiemu” – czytamy.

„Niezależnie od tego, czy masz ochotę na warszawski pałac, wypad do miasta takiego jak Kraków, Gdańsk, Wrocław czy Poznań – setki kilometrów od granicy z Ukrainą – czy też uciec od tego wszystkiego w lasach, jeziorach i górach — teraz masz szansę zrobić coś dobrego, biorąc urlop” – twierdzi CNN.

W grudniu Andrzej Duda oszacował liczbę uchodźców z Ukrainy na 3 miliony. Uznał, że mogą napłynąć kolejni. „Liczba uchodźców z Ukrainy w Polsce wzrosła, obecnie jest ich ok. 3 mln; może to oznaczać wzrost liczby uchodźców także w Niemczech” – powiedział prezydent Andrzej Duda, który udał się w poniedziałek do Berlina. „Z prezydentem RFN powinniśmy się zwracać do UE o specjalne wsparcie finansowe na pomoc uciekającym przed wojną” – słowa głowy państwa zacytowała PAP.

Jednocześnie prezydent ujawnił, że „Liczba uchodźców w Polsce w ciągu ostatnich miesięcy i tygodni wzrosła”.

Duda powiedział również, że łączne wsparcie militarne jakie Polska udzieliła Ukrainie można wycenić na 2 mld dol. – „Z satysfakcją przyjmujemy informacje o tym, że produkowane w Polsce uzbrojenie sprawdza się i pomaga rzeczywiście żołnierzom ukraińskim bronić terytorium Ukrainy”.

Dodajmy, że według badania przeprowadzonego przez CBM Indicator 12 proc. wszystkich polskich firm zatrudnia obecnie obywateli Ukrainy, a kolejne 5 proc. planuje zrobić to w kolejnych miesiącach. Dostrzegalne są jednak poważne różnice w zależności od wielkości badanej firmy. Wśród przedsiębiorstw dużych nieztrudnianie i brak woli zatrudnienia obywateli Ukrainy zadeklarowało 58 proc. badanych, wśród firm średnich było to już 67 proc., a wśród małych 89 proc.

Kresy.pl/CNN