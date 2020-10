CNN: Rosja przygotowuje się do testowania pocisków manewrujących o napędzie atomowym

Nowe zdjęcia satelitarne na które powołał się we wtorek CNN mają wskazywać, że Rosja przygotowuje się do wznowienia lotów testowych swojego pocisku manewrującego o napędzie atomowym w pobliżu koła podbiegunowego.

Jak poinformował we wtorek CNN, nowe zdjęcia satelitarne udostępnione portalowi mają wskazywać na to, że Rosjanie przygotowują się do wznowienia lotów testowych swojego pocisku manewrującego o napędzie atomowym.

Zdjęcia zrobione we wrześniu pokazują wysoki poziom aktywności w miejscu wcześniej używanym przez Rosję do testowania pocisku manewrującego o napędzie atomowym Buriewiestnik – twierdzi portal powołując się Michaela Duitsmana i Jeffreya Lewisa z Middlebury Institute.

„Wydawało się, że Rosja wstrzymała testy pocisku po 2018 roku, kiedy zdemontowała miejsce startu, ale nowe zdjęcia satelitarne wskazują, że przerwa się skończyła” – dodali.

„Działalność i nowa konstrukcja są spójne ze wznowieniem lotów testowych pocisku manewrującego o napędzie atomowym Buriewiestnik” – napisali Lewis i Duitsman w nowym raporcie, zauważając, że zdjęcia pokazują, że Rosja odbudowała platformę startową tego miejsca i ujawniają „duże liczby kontenerów transportowych w dwóch obszarach wsparcia, w tym prawdopodobny budynek kasy rakietowej”.

Rosja przeprowadziła co najmniej jeden lot testowy pocisku manewrującego o napędzie atomowym z tego samego miejsca w pobliżu koła podbiegunowego w listopadzie 2017 roku.

Jak poinformowaliśmy wcześniej, rzecznik prasowa Departamentu Stanu USA Morgan Ortagus poinformowała we wtorek, że Stany Zjednoczone są gotowe do spotkania się ze stroną rosyjską w celu sfinalizowania porozumienia w sprawie przedłużenia działań na rzecz dalszej redukcji i ograniczenia strategicznej broni ofensywnej.

„Doceniamy gotowość Federacji Rosyjskiej do poczynienia postępów w kwestii kontroli zbrojeń jądrowych. Stany Zjednoczone są przygotowane do natychmiastowego spotkania w celu sfinalizowania możliwego do zweryfikowania porozumienia. Oczekujemy, że Rosja upoważni swoich dyplomatów do zrobienia tego samego” – powiedziała.

Według ministra spraw zagranicznych Rosji Siergieja Ławrowa, Rosja jest gotowa do współpracy ze Stanami Zjednoczonymi nad nowymi traktatami dotyczącymi stabilności strategicznej i kontroli zbrojeń.

„Drogi Władimirze Władimirowiczu [zwrócił się do prezydenta Putina], zgodnie z twoją instrukcją byliśmy w dość intensywnym kontakcie z naszymi amerykańskimi kolegami w całym zakresie kwestii związanych ze stabilnością strategiczną, w szczególności podkreślamy Twoją inicjatywę, która pozostaje w mocy i staje się coraz ważniejsza przy podejmowaniu decyzja o przedłużeniu obowiązującego Układu Nowy START, który wygasa w lutym bez żadnych warunków wstępnych. Tymczasem potwierdzamy, że będziemy gotowi do kontynuowania prac nad nowymi porozumieniami” – zapewnił Ławrow.

Prezydent Rosji Władimir Putin zaproponował w piątek, by Moskwa i Waszyngton przedłużyły o rok, bez żadnych warunków, układ z 2010 roku o ograniczeniu zbrojeń strategicznych. Putin przedstawił tę propozycję na posiedzeniu rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa. Według rosyjskiego przywódcy przedłużenie układu bez żadnych warunków choćby na jeden rok umożliwi przeprowadzenie merytorycznych rozmów na jego temat.

„Byłoby nadzwyczaj smutne, gdyby układ w ogóle przestał istnieć i nie zostałby zamieniony przez inny fundamentalny dokument podobnego rodzaju” – powiedział Putin.

Kresy.pl/CNN