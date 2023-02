CNN: Rosja przeprowadziła test rakiety balistycznej tuż przed przybyciem Bidena na Ukrainę

Rosja przeprowadziła w poniedziałek test międzykontynentalnej rakiety balistycznej Sarmat, w czasie, gdy prezydent USA rozpoczynał swoją wizytę na Ukrainie – podała CNN.

Według dwóch znających sprawę amerykańskich urzędników rządowych, na których powołuje się CNN, Rosja przeprowadziła w ostatnim czasie test międzykontynentalnej rakiety balistycznej Sarmat (Satan II w nomenklaturze zachodniej). Miało to mieć miejsce mniej więcej w czasie, gdy prezydent USA Joe Biden był na Ukrainie. Przypomnijmy, że w poniedziałek złożył wizytę w Kijowie.

Źródła CNN podają, że rosyjska próba rakietowa najwyraźniej zakończyła się niepowodzeniem. Miałby o tym świadczyć brak oficjalnych doniesień na ten temat. Rozmówcy stacji przypominają, że rakiety Sarmat były już w przeszłości z powodzeniem testowane. Ich zdaniem, gdyby test się udał, prezydent Rosji Władimir Putin powiedziałby o tym podczas swojego wtorkowego orędzia.

Stacja informuje zarazem, że Rosja uprzedziła Stany Zjednoczone o planowanej próbie rakietowej. Jedno ze źródeł twierdzi, że test nie przedstawiał zagrożenia dla USA, a Waszyngton nie uważa tego za jakąś anomalię lub eskalację napięcia.

Początkowo CNN podawała, że Rosjanie przeprowadzili test rakiety balistycznej w czasie, gdy Biden był na Ukrainie. Później sprecyzowano, na podstawie dokładniejszych informacji z jednego ze źródeł, że miał on miejsce tuż przed przybyciem amerykańskiego prezydenta. Drugie źródło podało ogólnie, że test miał miejsce w poniedziałek.

Dodano, że czas przeprowadzenia testu sugeruje, iż Amerykanie i Rosjanie wcześniej byli ze sobą w kontakcie. Przypomnijmy, że Amerykanie z wyprzedzeniem poinformowali Moskwę o tym, że Biden wybiera się do Kijowa. O tym, że Waszyngton skontaktował się z Moskwą w sprawie tej podróży, będącej niespodzianką dla zewnętrznych obserwatorów, powiedział doradca prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan. „Ze względu na delikatną materię nie będę informować, jak oni odpowiedzieli, a także jaki był charakter naszej wiadomości, ale mogę potwierdzić, że przekazaliśmy takie powiadomienie” – powiedział w czasie konferencji prasowej urzędnik.

W kwietniu ub. roku informowaliśmy, że Rosja planowała rozmieścić pierwszą jednostkę wojskową uzbrojoną w rakiety balistyczne Sarmat zdolne do przenoszenia broni jądrowej nie później niż jesienią 2022 roku.

Jak pisaliśmy, prezydent Rosji, Władimir Putin, wygłosił we wtorek orędzie do narodu przed połączonymi izbami Dumy Państwowej i Rady Federacji, które nie odbyło się w zeszłym roku. Oświadczył m.in., że inwazja na Ukrainę uprzedził atak sił ukraińskich w Donbasie, a następnie działania przeciw Krymowi. Na samym przemówienia odniósł się do relacji z NATO, które oskarżył o wspieranie planów ukraińskiego ataku na obiekty rosyjskich sił jądrowych. W związku tym zapowiedział, że żadne inspekcje państw zachodnich nie zostaną dopuszczone do tych instalacji. Putin uznał to za kolejny przejaw dążenia Zachodu do „strategicznego porażenia” Rosji. Putin ogłosił w tym momencie, że jego państwo zawiesza swój udział w traktacie o redukcji zbrojeń strategicznych z 1991 r. Zapowiedział podtrzymanie parytetu nuklearnego z USA.

CNN / Kresy.pl