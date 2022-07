Chorwacja: Most Pelješki ukończony. Wskazano datę oficjalnego otwarcia [+VIDEO/+FOTO]

Most Pelješac, który połączył półwysep o tej samej nazwie z pozostałą częścią Chorwacji, zostanie niedługo otwarty. Most powoduje, że nie będzie już konieczny wjazd do Bośni i Hercegowiny, aby dostać się do Dubrownika, chorwackiego kurortu. Otwarcie zostało zaplanowane na 26 lipca.

Minister transportu Chorwacji Oleg Butkovića przekazał w ubiegłym tygodniu, że most zostanie otwarty jeszcze w lipcu – podaje portal Croatia Week. Obecnie trwają ostatnie przeglądy techniczne niektórych dróg dojazdowych. Potrwają do 18 lipca. Otwarcie mostu jest planowane na 26 lipca.

Inwestycję zamierzano rozpocząć w 2009 roku. Początkowo plany mówiły o ukończeniu budowli w maksymalnie 4 lata. Z powodu licznych kryzysów i braków funduszy, projekt musiał zostać wstrzymany przez chorwackie władze. Przetarg został ogłoszony w 2017 roku. Budowę mostu Pelješac rozpoczęto w 2018.

Chorwacja otrzymała od Unii Europejskiej 330 mln euro na sfinansowanie 85 proc. kosztów budowy. Most został zbudowany przez China Road and Bridge Corporation.

Chorwacki resort transportu przyznał, że obecnie największym problemem, który utrudnia pracę, są wysokie temperatury w regionie.

Do 18 lipca będzie trwał proces wydawania pozwoleń na użytkowanie dróg dojazdowych. „Mogę już powiedzieć, że przegląd techniczny już się rozpoczął, biorąc pod uwagę, że cały projekt został wykonany z wykorzystaniem metodologii BIM. Cała dokumentacja znajduje się na platformie, którą Ministerstwo Planowania Przestrzennego i Budownictwa już przegląda” – powiedział Josip Škorić, prezes Chorwackiego Zarządu Dróg, cytowany przez portal Obserwator Logistyczny.

Oprócz mostu powstanie także 32,5 km nowych dróg krajowych. Prowadzone są prace nad kilkoma drogami dojazdowymi i obwodnicą Stonu. Inwestycje mają zostać zakończone pod koniec bieżącego roku.

Gazeta Večernji List podała, że podczas ceremonii otwarcia pojawi się również przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, a także inny wysocy rangą przedstawiciele KE.

Długość mostu Pelješac wynosi 2404 metrów. Jego budowę zakończono pod koniec stycznia bieżącego roku.

Dubrownik wraz z okolicą to chorwacka eksklawa otoczona od strony lądu przez terytorium Bośni i Hercegowiny. Most ma zagwarantować drogę komunikacji z pominięciem sąsiedniego państwa. Bośniacy sprzeciwiali się budowie mostu.

croatiaweek.com / obserwatorlogistyczny.pl / Kresy.pl