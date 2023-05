CBŚP przygotowuje się na zwiększony napływ broni do Polski po wojnie na Ukrainie

W wywiadzie z InfoSecurity24.pl nadinsp. Paweł Półtorzycki, komendant Centralnego Biura Śledczego Policji poinformował, że jednym z priorytetów biura jest przygotowanie się na napływ broni z Ukrainy do Polski po zakończeniu wojny.

W piątkowej rozmowie z InfoSecurity24.pl nadinsp. Paweł Półtorzycki, komendant Centralnego Biura Śledczego Policji poinformował, że jednym z priorytetów biura jest przygotowanie się na napływ broni z Ukrainy do Polski po zakończeniu wojny.

“Jeśli chodzi o przestępczość kryminalną, to dla nas priorytetem w tej chwili jest przygotowanie do zakończenia wojny na Ukrainie, ponieważ zakładamy, że możemy mieć wtedy do czynienia ze zwiększonym napływem broni palnej do Polski. Nasycenie bronią – która stanie się zbędna – na terenie Ukrainy będzie duże i może ona rozlać się na całą Europę. Chcemy zapobiec temu, co stało się po wojnie na Bałkanach, kiedy to broń trafiła do wielu krajów europejskich”.

Półtorzycki zaznaczył, że na razie nie zanotowano zwiększenia przemytu broni.

W zeszłym roku rzecznik Europolu Jan Op Gen Oorth w rozmowie z niemiecką agencją prasową dpa powiedział, że Europol ma informacje o przemycie broni z Ukrainy, w tym broni ciężkiej. „Istnieje ryzyko, że wpadnie ona w ręce zorganizowanych grup przestępczych lub terrorystów” – powiedział rzecznik. Według niego zaobserwowano osoby wyjeżdżające z Ukrainy z bronią palną. Miała istnieć również obawa, że ​​broń i amunicja są składowane wzdłuż granicy w celu przemytu do UE.

Słowa Jana Op Gen Oortha nie spodobały się w Kijowie. Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy (RNBO) Ołeksij Daniłow napisał na Twitterze, że oczekuje iż Europol przedstawi dowody na kontrabandę i handel bronią z Ukrainy na czarnym rynku. Daniłow zasugerował, że doniesienia o rzekomym przemycie broni z Ukrainy są częścią rosyjskiej kampanii dezinformacyjnej.

Europol wydał oświadczenie “o współpracy z Ukrainą”, w którym nie potwierdził doniesień swojego rzecznika.

“Europol ściśle współpracuje z ukraińskimi urzędnikami w celu zmniejszenia zagrożenia przemytem broni do Unii Europejskiej. Mamy do nich pełne zaufanie, ponieważ wdrażają nowe środki monitorowania i śledzenia tej broni palnej” – czytamy w oświadczeniu. Europol wysoko ocenił doświadczenia ze współpracy ze stroną ukraińską i potwierdził, że Ukraińcy wciąż współpracują w sprawach dotyczących bezpieczeństwa wewnętrznego UE pomimo rosyjskiej agresji.

Kresy.pl/InfoSecurity24