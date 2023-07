Brytyjski wywiad o aresztowaniu Girkina: w Rosji znika tabu wokół otwartej krytyki Putina

Aresztowany w piątek były rosyjski oficer wywiadu Igor Girkin zaczął otwarcie krytykować Władimira Putina dopiero po nieudanej rebelii Grupy Wagnera; bunt Wagnerowców osłabił tabu wokół krytyki prezydenta Rosji – podkreśla brytyjski wywiad.

Resort obrony Wielkiej Brytanii wskazał w sobotniej aktualizacji wywiadowczej, że Girkin od dawna krytykował sposób prowadzenia wojny przez rosyjskie ministerstwo obrony, jednak w ostatnich dniach jego komentarze zmieniły się w bezpośrednią krytykę prezydenta Putina i jego władzy. Jak dodano, aresztowanie Girkina prawdopodobnie rozwścieczy innych członków społeczności rosyjskich blogerów wojskowych, a także niektórych w siłach zbrojnych, którzy w dużej mierze postrzegają go jako bystrego analityka wojskowego i patriotę.

Brytyjczycy zwracają uwagę, że odegrał on ważną rolę w rosyjskiej wojnie w Donbasie od 2014 roku. Spędził też miesiące na linii frontu w 2022 roku.

„Choć Girkin nie jest sprzymierzeńcem Grupy Wagnera, prawdopodobnie był przygotowany na przekroczenie granic publicznej krytyki tylko w kontekście nieudanego buntu szefa Grupy Wagnera Jewgienija Prigożyna w czerwcu 2023 roku. Tabu wokół otwartej krytyki reżimu Putina znacznie osłabło” – czytamy.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 22 July 2023.

Find out more about Defence Intelligence’s use of language: https://t.co/UEr0cM4SPH

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/zTtQmrrvoK

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 22, 2023