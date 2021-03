Birma: Siły bezpieczeństwa znów otworzyły ogień do demonstrantów. Kolejne osoby nie żyją

W środę w kilku miastach Birmy siły bezpieczeństwa znów strzelały ostrą amunicją do protestujących przeciwko przejęciu władzy przez wojsko. Świadkowie i lokalne media donoszą, że zginęło co najmniej dziewięć osób – podaje agencja „Reuters”.

Świadkowie powiedzieli, że siły bezpieczeństwa uciekły się do zastosowania ostrej amunicji w kilku miastach. Miało to nastąpić bez jakichkolwiek ostrzeżeń. Agencja podkreśla, że władze wojskowe wydawały się wyjątkowo zdeterminowane do stłumienia społecznego oporu wobec porządku politycznego, z którym mamy do czynienia w Birmie po zamachu stanu z 1 lutego.

„To przerażające, to masakra. Żadne słowa nie są w stanie opisać tej sytuacji” – powiedział cytowany przez agencję Thinzar Shunlei Yi, birmański działacz młodzieżowy.

„Reuters” podaje, że rzecznik rządzącej rady wojskowej nie odpowiadał na telefony z prośbą o komentarz.

Przypomnijmy, że w niedzielę w wielu miastach Birmy siły bezpieczeństwa otworzyły ogień do demonstrantów, którzy protestowali przeciwko wojskowemu zamachowi stanu. Co najmniej 18 osób zginęło, rannych było ponad 30. Informowało o tym Biuro Wysokiej Komisarz NZ ds. Praw Człowieka (OHCHR).

Przypomnijmy, że armia Mjanmy (Birmy) przejęła 1 lutego br. władzę w kraju aresztując prezydenta kraju i przywódców Narodowej Ligi na rzecz Demokracji (NLD), w tym noblistkę Aung San Suu Kyi. W azjatyckim kraju trwają protesty przeciwników junty, tłumione przez oddziały armii.

Na początku lutego administracja prezydenta USA Joe Bidena zadecydowała o nałożeniu sankcji na Birmę. „Ponownie wzywam dziś wojskowych Mjanmy do natychmiastowego uwolnienia demokratycznych przywódców i aktywistów. Wojsko musi zrzec się władzy, którą przejęło, i okazać przed światem szacunek dla narodu Mjanmy” – deklarował amerykański prezydent.

