Białoruskie wojsko zakończyło szkolenie z obsługi pocisków nuklearnych Iskander-M

A co byście powiedzieli, gdyby Węgry zaatakowały południową Słowację? Żeby sobie to zabrali, skoro ludzie mówią tam po węgiersku? - tak były premier Słowacji odpowiadał na pytania o wojnę na Ukrainie i zasadność wysyłania tam broni.

Choć przedterminowy wybory parlamentarne na Słowacji odbędą się dopiero 30 września br., intensywną i bezpośrednią kampanię wyborczą rozpoczął były premier tego kraju w latach 2020-2021, Igor Matovič (Zwyczajni Ludzie, OlaNO).

Podczas jednego z ostatnich spotkań, w Czadcy, w kontekście wojny rosyjsko-ukraińskiej, pojawił się wątek węgierski. Zwrócił na to uwagę węgierski portal „Daily News Hungary”. Mężczyzna z publiczności zapytał go, jak dostarczanie Ukrainie broni może rozwiązać konflikt zbrojny. Dodał, że Rosja nie może przegrać na Ukrainie, a tym samym Ukraina nie może wygrać. W odpowiedzi Matovič zapytał go, co by powiedział, gdyby Węgry zaatakowały południową Słowację.