Białoruskie linie Belavia odłączone od międzynarodowych systemów rozliczeń

W poniedziałek niezależny białoruski serwis informacyjny Nexta poinformował, że państwowe linie lotnicze Belavia zostały odłączone od międzynarodowego systemu BSP. System jest używany do rozliczeń między przewoźnikami dotyczących biletów lotniczych oraz do systemu rozliczeń cargo CASS.

Nexta zwraca uwagę, że oznacza to straty finansowe dla Belavii, ponieważ przez system BSP przechodzi około 70 proc. sprzedaży pośredniej.

„Belavia” has been disconnected from the BSP and CASS systems for air cargo transportation

This means a huge losses for the company, because BSP is the world’s main IATA system for the realization of air tickets. About 70 percent of indirect sales pass through this system. pic.twitter.com/jUOoB72n51

