Białoruska armia otrzymała ulepszony system artylerii rakietowej Polonez-M

Na wyposażenie białoruskiej brygady artylerii rakietowej przyjęto ulepszony system Polonez-M. Według Białorusi, ma zasięg do 300 km.

W środę media białoruskie i rosyjskie podały, że białoruska brygada artylerii rakietowej otrzymała najnowszy zestaw systemu wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych Polonez-M. Poinformowało o tym Ministerstwo Obrony Republiki Białoruś.

Polonez-M to ulepszona wersja systemu artylerii rakietowej Polonez, który służy już w ukraińskiej armii. Białoruski resort obrony zaznacza, że tego rodzaju broń ma pełnić również funkcje odstraszające.

Według oficjalnych informacji strony białoruskiej, Polonez-M potrafi razić do ośmiu celów jednocześnie, na dystansie do 300 km. Zaznaczono, że jest niezwykle celny.

Przypomnijmy, że w styczniu 2021 r. przewodniczący Państwowego Komitetu Wojskowo-Przemysłowego Republiki Białoruś powiedział, że jeszcze w tym samym roku mają zostać przetestowane nowe rakiety o zasięgu do 300 km, przeznaczone dla wieloprowadnicowego systemu rakietowego Polonez. „W 2020 roku zakończyliśmy wszystkie testy naziemne i w 2021 roku zaczniemy testy praktyczne” – powiedział Pantus. Dodajmy, że jak wynikało z wypowiedzi szefa białoruskiego Państwowego Komitetu Wojskowo-Przemysłowego z marca 2021 roku, Białoruś stworzyła swoją własną rakietę dla systemu artylerii rakietowej Polonez. Broń ta była wówczas testowana i to na niej, według szefa Komitetu, skupiała się uwaga białoruskiej zbrojeniówki. Od wiosny 2022 pocisk wciąż był w fazie testów. Samą wyrzutnię systemu Polonez-M przetestowano jeszcze w 2018 roku.

Z kolei we wrześniu 2023 roku białoruski przywódca Aleksander Łukaszenka oświadczył, że Białoruś wykorzystuje rosyjską technologię do stworzenia „poważnego” pocisku. „Rozwijamy produkcję rakiet. Zaczęliśmy go rozwijać we współpracy z Chinami. Cóż, teraz przeszliśmy na rosyjskie technologie. Zrobimy rakietę, poważną rakietę” – zapowiadał Łukaszenka.

Wcześniej pisaliśmy, że Polonez to wieloprowadnicowy system rakietowy kal. 300 mm (MLRS) opracowany na Białorusi przez firmę BelSpetsVneshTechnika (BSVT), we współpracy z Chińczykami. Wyrzutnia rakiet jest zamontowana na podwoziu wojskowej ciężarówki Volat MZKT-7930-300 8×8. Obsługuje go trzyosobowa załoga: dowódca, kierowca i operator. Rakiety można odpalać z kabiny kierowcy lub z pojazdu zdalnie za pomocą pilota. Ciężarówka Volat przewozi dwa bloki kontenerów wyrzutni rakiet podzielonych na dwa rzędy. Może strzelać rakietami niekierowanymi i kierowanymi o zasięgu od 50 km do 200 km, dzięki zastosowaniu rakiety naprowadzanej dzięki systemowi GPS. Część źródeł podaje, że maksymalny zasięg rakiet naprowadzanych (z głowicami odłamkowo-burzącymi o wadze 480 kg) to nawet 300 km. Teraz wydłużenie zasięgu systemu Polonez-M potwierdza strona białoruska i rosyjska.

Nieoficjalnie mówiło się, że rakiety, w które są uzbrojone „Polonezy” powstały na Białorusi dzięki pomocy Chińczyków. Wcześniej system ten miał przejść próby poligonowe w Chinach.

zerkalo.io / Tass / Kresy.pl