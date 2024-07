Białoruś uzbroiła się w drony Shahed [+VIDEO]

Na Białorusi podczas parady z okazji Dnia Niepodległości zademonstrowano drony szturmowe Shahed-136.

3 lipca, w trakcie białoruskiej parady wojskowej z okazji Dnia Niepodległości zademonstrowano drony szturmowe Shahed-136. Podczas parady zademonstrowano drony na chińskich SUV-ach Great Wall.

Należy zaznaczyć, że transfer irańskich dronów szturmowych tego typu na Białoruś nie był wcześniej ogłaszany.

Ponadto pierwsza litera numeru seryjnego wskazuje, że są to drony, których produkcja w całości odbywa się na terytorium Federacji Rosyjskiej. Demonstracja tych dronów może świadczyć o ich przyjęciu przez białoruską armię.

Warto zaznaczyć, że w ostatnim czasie armia białoruska zaczęła kupować od Federacji Rosyjskiej broń uderzeniową w ramach wzmacniania własnych sił zbrojnych.

Zdaniem Ministerstwa Obrony Białorusi, zbrojenia wiążą się z silną presją ze strony NATO, a także prowokacjami rzekomo przeprowadzanymi przez Ukrainę na granicy białorusko-ukraińskiej.

Przypomnijmy, że szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Białorusi, generał dywizji Paweł Murawiejko oświadczył, że wspólne ćwiczenia z Federacją Rosyjską z siłami nuklearnymi pokazały, że Siły Zbrojne Białorusi są gotowe do użycia specjalnej broni jądrowej.

„Takie szkolenie i wypracowanie ważnych kwestii dotyczących użycia niestrategicznej broni jądrowej to jeden ze sposobów zwiększenia naszej gotowości i naszego potencjału. Podsumujemy wyniki, ale już teraz mogę powiedzieć z pewnością: jednostki i oddziały Sił Zbrojnych Białorusi są gotowe do użycia specjalnej broni jądrowej” – czytamy.

Generał dywizji powiedział, że w ramach ćwiczeń operacyjno-taktyczne systemy rakietowe Iskander „przemieszczały się na wyznaczone obszary stanowisk, otrzymywały specjalną amunicję, dokowały je do głowic bojowych i zajmowały pozycje startowe, podejmując służbę bojową na wyznaczonych celach”.

„Podobne wydarzenie przeprowadziło nasze lotnictwo” – powiedział.

„Najważniejszym punktem naszych ćwiczeń było to, że do ostatniej chwili dowódcy łączników lotniczych nie wiedzieli, kto otrzyma prawo do wykonywania misji szkolenia bojowego i z którego lotniska lotnictwo będzie operować. Sygnał przyszedł dosłownie 30 minut przed rozpoczęciem zadań, a nasi lotnicy wykonali to wydarzenie z godnością i honorem” – powiedział Murawiejko.

“Oczywiście, jest za wcześnie, aby podsumować wyniki, ale jako szef Sztabu Generalnego mogę powiedzieć, że chłopaki wykonali dobrą robotę. To są profesjonalne działania”.

Kresy.pl