Białoruś wzmacnia swoją granicę z Ukrainą po “incydencie związanym z bezpieczeństwem” i rozmieściła dywizję systemów rakietowych w celu sprawdzenia ich gotowości bojowej, poinformowało w piątek białoruskie ministerstwo obrony.

Jak przekazała agencja prasowa Reuters, białoruska służba graniczna poinformowała w piątek o wzmocnieniu bezpieczeństwa granicy, stwierdzając w oświadczeniu, że jej pracownicy zestrzelili w środę quadrocopter po tym, jak nielegalnie przekroczył granicę z Ukrainą.

Na początku tygodnia służba graniczna poinformowała, że ​​w tym samym obszarze znaleziono ukryte materiały do ​​domowej roboty bomby i miała świadomość, że w regionie ukraińskim graniczącym z Białorusią przebywał oddział proukraińskich rosyjskich bojowników.

Ministerstwo obrony opublikowało później zdjęcia białoruskich systemów rakietowych Polonez rozmieszczonych wzdłuż granicy w pobliżu obszarów zalesionych. „Żołnierze wyposażyli i zamaskowali miejsca pobytu personelu wojskowego i jego wyposażenia na wyznaczonym obszarze i w dalszym ciągu wykonują zamierzone zadania” – czytamy w oświadczeniu.

Minister spraw zagranicznych Litwy Gabrielius Landsbergis uważa, że ​​jeśli Rosja postawi na Białorusi ważne cele wojskowe, Ukraina ma prawo je zaatakować.

Landsbergis przed spotkaniem ministrów spraw zagranicznych NATO w Pradze w odpowiedzi na pytania białoruskiej służby Radia Wolna Europa podkreślił, że Ukraina „musi być w stanie się obronić”.

„Jeśli Rosja w obawie przed uderzeniem w cele w Rosji przeniesie je gdzie indziej, uważam, że wybór celu również powinien zostać odpowiednio zmieniony” – dodał litewski minister spraw zagranicznych.

Przypomnijmy, że szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Białorusi, generał dywizji Paweł Murawiejko oświadczył, że wspólne ćwiczenia z Federacją Rosyjską z siłami nuklearnymi pokazały, że Siły Zbrojne Białorusi są gotowe do użycia specjalnej broni jądrowej.

„Takie szkolenie i wypracowanie ważnych kwestii dotyczących użycia niestrategicznej broni jądrowej to jeden ze sposobów zwiększenia naszej gotowości i naszego potencjału. Podsumujemy wyniki, ale już teraz mogę powiedzieć z pewnością: jednostki i oddziały Sił Zbrojnych Białorusi są gotowe do użycia specjalnej broni jądrowej” – czytamy.

Generał dywizji powiedział, że w ramach ćwiczeń operacyjno-taktyczne systemy rakietowe Iskander „przemieszczały się na wyznaczone obszary stanowisk, otrzymywały specjalną amunicję, dokowały je do głowic bojowych i zajmowały pozycje startowe, podejmując służbę bojową na wyznaczonych celach”.

„Podobne wydarzenie przeprowadziło nasze lotnictwo” – powiedział.

„Najważniejszym punktem naszych ćwiczeń było to, że do ostatniej chwili dowódcy łączników lotniczych nie wiedzieli, kto otrzyma prawo do wykonywania misji szkolenia bojowego i z którego lotniska lotnictwo będzie operować. Sygnał przyszedł dosłownie 30 minut przed rozpoczęciem zadań, a nasi lotnicy wykonali to wydarzenie z godnością i honorem” – powiedział Murawiejko.

“Oczywiście, jest za wcześnie, aby podsumować wyniki, ale jako szef Sztabu Generalnego mogę powiedzieć, że chłopaki wykonali dobrą robotę. To są profesjonalne działania”.

Kresy.pl/Reuters