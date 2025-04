Rosja rozwija zdolności produkcyjne w zakresie bezzałogowych statków powietrznych, równocześnie zwiększając intensywność ataków dronami. Rosja obecnie buduje co najmniej cztery nowe fabryki dronów w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, które będą polegały na dostawach komponentów z Chin.

Ukraińskie źródła pojadą, że Rosja intensyfikuje własną produkcję dronów Shahed, uniezależniając się od zewnętrznych dostaw sprzętu z Iranu. W 2022 r. Rosja zaczęła sprowadzać irańskie drony Shahed 131 i Shahed 136 OWA-UAV. Niedługo potem Iran zainicjował program transferu technologii na dużą skalę, aby ułatwić produkcję tych systemów w Rosji. Krajowe wersje Shaheda 136, oznaczone Geran -2, pozostają podstawą rosyjskiej kampanii głębokich uderzeń OWA-UAV.

W 2023 r. Rosja uruchomiła zakłady produkcyjne w Specjalnej Strefie Ekonomiczna (SSE) Alabuga. W momencie rozpoczęcia działalności zakład produkcyjny składał się z dwóch magazynów o powierzchni około 80 tys. metrów kwadratowych. Zdjęcia satelitarne z kwietnia 2025 r. wskazują, że powierzchnia zakładu podwoiła się, a w pobliżu pierwotnego obiektu powstało co najmniej pięć nowych budynków. Trzy z nowych budynków wydają się mieć takie same klatki przeciwulotne zidentyfikowane w pierwotnym miejscu, co jest środkiem ostrożności wdrożonym po ukraińskim ataku w kwietniu 2024 r.

Na południowy wschód od pierwotnego obiektu rozpoczęto budowę elementów konstrukcyjnych czterech nowych budynków. Dalej, ale nadal w zakresie SSE, niedawno rozpoczął działalność kompleks logistyczny Deng Xiaoping. Położony około 30 km na południe od głównego obiektu, jest to wspólny rosyjsko-chiński zakład i oczekuje się, że co tydzień będzie odjeżdżał i przyjeżdżał na miejsce co najmniej jeden pociąg, zapewniając potencjalną trasę wjazdu dla wszelkich chińskich komponentów wykorzystywanych w produkcji OWA-UAV w regionie.

Rosjanie produkują teraz drony Shahed nie tylko w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Alabuga, ale także w zakładach JSC Izhevsk Electromechanical Plant (IEMZ Kupol), która jest częścią korporacji Almaz-Antey.

Jeśli chodzi o zakłady IEMZ Kupol w Iżewsku, agencja Reuters po raz pierwszy napisała o możliwej produkcji dronów Shahed w tym zakładzie we wrześniu 2024 r. Te doniesienia mogą być teraz potwierdzone przez zdjęcia satelitarne, zauważa IISS. Pod koniec grudnia 2024 r. zdjęcia te ujawniły dwa istotne wydarzenia: wzrost liczby zaparkowanych samochodów i zorganizowaną ochronę obwodową. Szczegóły te mogą wskazywać na stopniową ekspansję mocy produkcyjnych w zakresie produkcji dronów kamikaze dalekiego zasięgu używanych w atakach na Ukrainę.

Rosja wyprodukowała ponad 6000 OWA-UAV w 2024 r. i zamierza zwiększyć tę liczbę do 2025 r. Twierdzenie to jest poparte zdjęciami satelitarnymi pokazującymi rozwój infrastruktury dla produkcji Shahed .

Dane ukraińskich sił powietrznych pokazują , że od czerwca 2024 r. nastąpił wzrost liczby ataków OWA-UAV z miesiąca na miesiąc, przy czym w listopadzie 2024 r. przeprowadzono 2300 ataków, a w styczniu 2025 r. 2696. Wzrost ten był możliwy dzięki zdolności Rosji do zwiększenia lokalnej produkcji wersji irańskiego Shahed 136 OWA-UAV.

Kresy.pl/defence-ua.com