Rosja: Rozejm jest obecnie nierealny

Producent Thales wyjaśnia, że ​​powrócił na najwyższy poziom technologiczny dzięki nowemu radarowi Ground Fire 300. Thales liczy na to, że odzyska on pozycję lidera w Europie w starciu z amerykańskimi konkurentami, takimi jak słynny Patriot.

Francuski koncern Thales zaprezentował nowy radar Ground Fire 300, który ma znacząco wzmocnić europejskie systemy obrony powietrznej. Radar ten jest w stanie jednocześnie śledzić do 1000 celów, w tym pociski hipersoniczne, drony oraz samoloty bojowe. Dzięki zaawansowanej technologii AESA (Active Electronically Scanned Array), Ground Fire 300 oferuje zasięg do 350 km i może przechwytywać cele w odległości do 150 km.​

Radar został zaprojektowany z myślą o integracji z systemem obrony powietrznej SAMP/T NG (znanym również jako Mamba), który ma wejść do służby we Francji i Włoszech pod koniec 2025 roku. Nowa wersja systemu będzie wyposażona w radar Ground Fire 300 (dla Francji) oraz pociski ASTER 30 B1NT, zdolne do przechwytywania pocisków o zasięgu przekraczającym 600 km. ​