Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg po raz kolejny powtórzył, że Rosjanie nie mogą blokować ewentualnego przystąpienia Ukrainy do Sojuszu.

W czasie środowej konferencji prasowej w Brukseli Stoltenberg powiedział, że kwestia przystąpienia Ukrainy do Sojuszu Północnoatlantyckiego jest sprawą Kijowa i państw członkowskich.

„Ukraina jest suwerennym niepodległym państwem. Ma swoje prawo do wyboru własnej drogi. Szanujemy decyzje demokratycznie wybranego rządu Ukrainy” – podkreśli sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego – „Dlatego to do nich [Ukraińców] należy decyzja, czy chcą członkostwa w NATO, czy nie, a następnie od 30 państw członkowskich zależy decyzja w tej sprawie, ale nie do Rosji”. Stoltenberg odradził Rosji domaganie się prawa weta w tej kwestii.

Jeszcze przed rozpoczęciem wojny głównymi postulatami skierowanymi przez Moskwę do państw zachodnich, przede wszystkim do USA, były postulaty zagwarantowania przez NATO, że nie przyjmie Ukrainy w swoje szeregi, ani nie będzie tam dyslokować swoich żołnierzy czy ofensywnej broni. Chęcią zapobieżenia temu Władimir Putin a także inni rosyjscy politycy uzasadniają rozpoczęcie wojny przeciwko Ukrainie.

Politycy z państw NATO wielokrotnie deklarowali już, że nie chcą zamykać Sojuszu dla Ukrainy. W styczniu USA i NATO odrzuciły rosyjskie postulaty dotyczące tej kwestii.

