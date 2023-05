Rumunia żegna się z MiG-ami

Siły Powietrzne Rumunii ostatecznie uziemiły myśliwce MiG-21, jak ogłoszono w poniedziałek. Samoloty tego typu były eksploatowane przez Rumunów przez ponad 60 lat.

Jak podkreślił portal Euronews Rumunia, wówczas komunistyczna, pierwszy egzemplarz MiG-21 otrzymała od Związku Radzieckiego w 1962 r. Od tego czasu rumuńscy piloci zdążyli latać na około 400 samolotach tego typu. We współpracy z Izraelczykami Rumuni dokonali w latach 90 XX w. modernizacji radzieckich myśliwców do poziomu Lancer. Jednak w zeszłym roku Najwyższa Rada Obrony kraju zadecydowała, że radzieckie maszyny powinny być jak najszybciej wycofane z użycia, ponieważ nie są już bezpieczne w eksploatacji.

W marcu 2022 r. doszło do rozbicia się jednej z maszyn, po czym Rumuni zdecydowali o tymczasowym uziemieniu jednostek. Rumunia będzie nadal operować na myśliwcach F-16 zakupionych od Portugalii, poinformowało ministerstwo. W kraju rozmieszczone są również maszyny państw sojuszniczych w ramach działań NATO mających na celu wzmocnienie wschodniej flanki, zwłaszcza po inwazji Rosji na Ukrainę.

Rumuńskie ministerstwo obrony planuje zakup 32 myśliwców F-16 należących do Królewskich Norweskich Sił Powietrznych w związku z przejściem kraju skandynawskiego na F-35. Chociaż norweskie odrzutowce są już w piątej dekadzie służby, wciąż mają większe możliwości niż F-16, które są obecnie w służbie w Rumunii.

„Dla nas pozostanie wyjątkowy. Dla nas, on stworzył rumuńskiego pilota myśliwskiego. Jak ktoś dawno temu powiedział: wertykalnie to najpiękniejszy samolot” – powiedział Cătălin Micloș, dowódca bazy lotniczej Borcea 86. Dowódca 861. Dywizjonu Myśliwskiego, Mihail Zamfirescu, powiedział: „Proszę pozwolić mi, jako ostatniemu dowódcy eskadry w Borcea, zameldować: misja zakończona”.

Byli piloci MiG-21 również przybyli się pożegnać z maszynami. „Mimo wszystkich opinii, że to latająca trumna, niektórzy mówili, że to patelnia, wykonaliśmy swoją pracę i wierzę, że to ten samolot wprowadził nas do NATO” – powiedział były pilot tych samolotów Daniel Moise.

„Fakt, że ten samolot był w użyciu przez ponad 60 lat, był zasługą tych, którzy go kochali” – dodała Simona Măierean, która jako pierwsza kobieta pilotowała MiG-21 Lancer.

Poradziedzkie samoloty nie zostaną trafią na złom. Jak podał portal Euronews mają być składowane w bazie lotniczej Bacău na wschodzie Rumunii.

MiG-21 został skonstruowany w latach 50 XX w. przez Artioma Mikojana i Michaiła Guriewicza. Jego seryjną produkcję rozpoczęto w 1958 r. Radziecki przemysł dokonywał jego modernizacji jeszcze w latach 70. Pozostają w eksploatacji 17 państw świata.

