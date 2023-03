Prezydent Turcji uchyla drzwi do NATO do Finlandii – o Szwecji ani słowa

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan zasugerował, że Ankara zatwierdzi kandydaturę Finlandii do NATO po miesiącach negocjacji. Odróżnił tym samym perpektywę Finów od Szwedów.

„Bez względu, jak toczy się proces przeprowadzimy go. Zrobimy, co do nas należy. Dotrzymamy obietnicy” – powiedział Erdogan dziennikarzom na Wielkim Zgromadzeniu Narodowym w Ankarze, podał za państwową agencją Anadolu portal Middle East Eye. Z kolei według Bloomberga Erdogan poprosił fińskiego prezydenta Sauli Niinisto o osobiste spotkanie w celu wyrażenia zgody na przystąpienie jego państwa do NATO. Niinisto ma przylecieć do Ankary w czwartek.

„Zgodziłem się na zaproszenie” – potwierdził prezydent Finlandii – „Wiadomo było, że kiedy prezydent Turcji Erdogan podejmie decyzję o ratyfikacji członkostwa Finlandii w NATO, będzie chciał się spotkać i zrealizować obietnicę złożoną przez jednego prezydenta drugiemu”. Oświadczenie Erdogana jest jak dotąd najwyraźniejszym sygnałem, że Turcja zatwierdzi kandydaturę Helsinek do przystąpienia do Sojuszu Północnoatlantyckiego.



Finlandia i Szwecja złożyły w zeszłym roku wniosek o przystąpienie do NATO po inwazji Rosji na Ukrainę. Wszystkie 30 państw członkowskich Sojuszu musi zatwierdzić przystąpienie. Węgry opóźniły głosowanie nad ratyfikacją, podczas gdy głównym zarzutem Turcji była odmowa Szwecji ekstradycji dziesiątek podejrzanych, których Ankara łączy z wyjętymi spod prawa kurdyjskimi organizacjami polityczno-zbrojnymi i nieudaną próbą zamachu stanu z 2016 roku.

Zarówno Szwecja, jak i Finlandia podpisały trójstronne memorandum, w którym zobowiązały się odpowiedzieć na pretensje Ankary dotyczące rekrutacji, finansowania i działalności „organizacji terrorystycznych”, takich jak Partia Pracujących Kurdystanu (PKK), która od dziesięcioleci prowadzi wojnę z rządem tureckim. Turcja, UE i Stany Zjednoczone uznały PKK za grupę terrorystyczną z powodu jej ataków na cele cywilne. Według agencji Reutera wysoki urzędnik turecki powiedział, że oferta Finlandii zostanie zatwierdzona niezależnie od oferty Szwecji.

Erdogan 23 stycznia powiedział, że po incydencie Szwecja nie powinna oczekiwać poparcia jego kraju dla członkostwa w NATO – „Jeśli tak bardzo kochacie członków organizacji terrorystycznych i wrogów islamu i chronicie ich, to radzimy szukać ich poparcia dla bezpieczeństwa waszych krajów”.

