Austria przyznała wizy Rosjanom objętym sankcjami

Austria, jako gospodarz Zgromadzenia Parlamentarnego Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie przyznała wizy członkom delegacji Rosji. Wzbudziło do protest polskiej dyplomacji.

Protest wyraził wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk. „Przyznanie przez Austrię wiz rosyjskiej delegacji do ZP OBWE to zła decyzja, wyłamująca się z przyjętych sankcji. Uważamy, że społeczność międzynarodowa powinna bardzo rygorystycznie do nich podchodzić i nie stwarzać luk, które będą przez Rosjan wykorzystywane” – słowa Wawrzyka przekazał we wtorek portal wPolityce.

Polska jest jednym z 20 państw członkowskich OBWE, które sprzeciwiły się udziałowi rosyjskiej delegacji w posiedzeniu Zgromadzenia Parlamentarnego. „Ważne jest, aby pamiętać, że rosyjscy parlamentarzyści są integralną częścią systemu władzy i współwinni zbrodni popełnianych codziennie przez Rosję na Ukrainie” – czytamy w oświadczeniu tych państw, ktore w poniedziałek zacytowal portal Forreign Policy – „Nie ma dla nich miejsca w instytucji, której zadaniem jest promowanie szczerego dialogu i sprzeciwu wobec wojny”. Podpisali się pod nim, obok polskiego, przedstawiciele między innymi Kanady, Francji i Wielkiej Brytanii.

W poprzednia niedzielę minister spraw zagranicznych Austrii Alexander Schallenberg podkreślił jednak, że jego państwo jest zobowiązane, by zezwolić wszystkim delegatom ze wszystkich państw członkowskich ponieważ właśnie w nim mieści się siedziba główna OBWE.

Posiedzenie Zgromadzenia Parlamentarnego ma odbyć się 23-24 lutego. Schallenberg określił planowaną datę spotkania jako „bardzo niefortunną”. Jak dodał – „jednocześnie nie możemy lekceważyć faktu, że potrzebujemy platform. OBWE nigdy nie była organizacją zrzeszającą podobnie myślących ludzi” – powiedział w wywiadzie dla austriackiej telewizji publicznej Zeit im Bild, którego fragment przytoczył portal Euractiv.com.

Austria pozostaje państwem netrualnym, inaczej niż Finlandia i Szwecja, które, pod wrażeniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę, jeszcze wiosną zdecydowały się na przystąpienie do NATO.

Polska nie przyznała wiz przedstawicielom Rosji efektywnie nie dopuszczając ich do posiedzenia Rady Ministerialnej OBWE, jakie odbyło się w grudniu w Łodzi.

