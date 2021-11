Armia Chin przeprowadziła sprawdzian gotowości bojowej w Cieśninie Tajwańskiej

Chińska armia przeprowadziła w piątek „sprawdzian gotowości bojowej” w Cieśninie Tajwańskiej. Była to odpowiedź na obecną wizytę parlamentarzystów USA na wyspie.

Chińska armia przeprowadziła w piątek sprawdzian gotowości bojowej sił morskich i powietrznych w Cieśninie Tajwańskiej – napisały w oświadczeniu siły zbrojne Chin. „To niezbędny środek w odpowiedzi na obecną sytuację w Cieśninie Tajwańskiej. Tajwan jest częścią terytorium Chin, a obrona suwerenności narodowej i integralności terytorialnej jest świętą misją naszego wojska” – agencja Reuters cytuje piątkowy komunikat chińskiego wojska. Była to odpowiedź na obecną wizytę parlamentarzystów USA na wyspie. Nie podano żadnych szczegółów działania chińskiej armii.

W piątek delegacja kongresmanów USA spotkała się z przedstawicielami tajwańskiego rządu, w tym z prezydent Caj Ing-wen oraz ministrem spraw zagranicznych Josephem Wu. W wizycie bierze udział pięciu parlamentarzystów amerykańskich z Markiem Takano na czele.

„Wizyta delegacji kongresmenów pod przewodnictwem Marka Takano świadczy o intensywności i bliskości relacji tajwańsko-amerykańskich. Tajwan ma nadzieję na dalsze pogłębianie współpracy z USA i działanie na rzecz społeczności międzynarodowe” – napisano w oświadczeniu resortu spraw zagranicznych Tajwanu.

Chiny wyraziły sprzeciw wobec wizyty amerykańskiej delegacji na Tajwanie. Deputowana Partii Republikańskiej Elissa Slotkin przekazała w mediach społecznościowych, że chińska ambasada w USA miała wywierać naciski, by odwołano wizytę.

The auto industry’s largest supplier of microchips is here in Taiwan, so supply chain issues will most definitely be on the agenda.

When news of our trip broke yesterday, my office received a blunt message from the Chinese Embassy, telling me to call off the trip. (2/3)

— Rep. Elissa Slotkin (@RepSlotkin) November 25, 2021