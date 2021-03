Amerykanie dostarczyli Ukrainie kolejne Humvee

Jak podaje agencja prasowa Unian, w środę do portu w Odessie wpłynął amerykański okręt Ocean Glory, który dostarczył na Ukrainę 350 ton sprzętu wojskowego, między innymi 35 wozów Humvee.

W środę do portu w Odessie wpłynął wpłynął amerykański okręt Ocean Glory, który dostarczył na Ukrainę 350 ton sprzętu wojskowego, między innymi 35 wozów Humvee – poinformowała agencja prasowa Unian.

Statek pływający pod banderą USA przybył do portu wieczorem w środę 24 marca.

Jak donosi agencja prasowa okręt dostarczył na Ukrainę 35 wojskowych ciężarówek HMMWV dla Sił Zbrojnych Ukrainy. Rozładunek sprzętu może potrwać do piątku.

Stany Zjednoczone przekazują sprzęt w ramach Inicjatywy Pomocy Bezpieczeństwa Ukrainy. Wraz z uruchomieniem wsparcia międzynarodowego liczba pojazdów ciężarowych przewiezionych z USA przekroczył setki. Oprócz podstawowych ciężarówek Siły Zbrojne Ukrainy otrzymały także modyfikacje opancerzone i medyczne.

W styczniu Ukraińskie Siły Zbrojne otrzymały od Stanów Zjednoczonych 20 wielofunkcyjnych pojazdów kołowych o wysokiej mobilności Humvee (HMMWV) , oraz 84 łodzie.

„Nic nie mogło powstrzymać dostaw 20 Humvee dla ukraińskich wojsk lądowych i sił specjalnych wraz z 84 łodziami dla ukraińskiej marynarki wojennej w ramach Inicjatywy Wsparcia Bezpieczeństwa Ukrainy” – napisała 15 stycznia ambasada USA w Kijowie na Twitterze.

Nothing could stop the delivery of 20 Humvees to @UkrLandForces and Special Operations Forces along with 84 boats for @UA_NAVY as part of the Ukrainian Security Assistance Initiative. #EUCOM #PartnerStrong #USUkrainePartnership pic.twitter.com/1DGMZCS4rR

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) January 15, 2021