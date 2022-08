Ambasada Azerbejdżanu w Londynie zaatakowana [+VIDEO]

Jak donosi portal armradio, ośmiu mężczyzn zostało aresztowanych po tym, jak grupa protestujących zaatakowała ambasadę Azerbejdżanu w Londynie.

Ośmiu mężczyzn zostało aresztowanych po tym, jak grupa protestujących zaatakowała ambasadę Azerbejdżanu w Londynie – poinformował w piątek portal Armradio.

Nagrania w mediach społecznościowych pokazywały mężczyzn machających flagami z balkonu ambasady Azerbejdżanu w Londynie.

Absolutely crazy. Embassy of Azerbaijan in London is attacked by religious radicals pic.twitter.com/U8VJtObGfP — Dr. Fariz Ismailzade 🇦🇿 (@fismailzade) August 4, 2022

Na ścianie namalowano hasła w języku arabskim i zdjęto flagę Azerbejdżanu. Nie jest jasne, co wywołało protest, ale kierowała nim grupa o nazwie The Mahdi Servants Union. Jest to szyicka organizacja muzułmańska z siedzibą w Londynie, która twierdzi, że chce ustanowić „dominację cywilizacyjną”.

Członkowie związani z grupą powołali się na „prześladowanie” przez rząd Azerbejdżanu niektórych szyickich muzułmanów w tym kraju. W oświadczeniu grupa stwierdziła, że jej lider polecił jej „podjęcie pilnych działań” przeciwko prezydentowi Azerbejdżanu Ilhamowi Alijewowi.

Lider grupy Yasser Al-Habib, który po konflikcie z władzami w rodzinnym Kuwejcie otrzymał azyl w Wielkiej Brytanii, prowadzi meczet w Buckinghamshire.

Warto zaznaczyć, że wśród ormiańskich mediów, ekspertów i środowisk politycznych szeroko komentowana była wypowiedź najwyższego przywódcy Iranu podczas jego spotkań z prezydentami Rosji i Turcji w Teheranie. Prezydenci Rosji, Iranu i Turcji zebrali się, aby dyskutować o przyszłości Syrii w formacie Astany w warunkach toczącej się wojny na Ukrainie i całkowitego zerwania stosunków rosyjsko-zachodnich. Najwyższy Przywódca podczas szczytu wspomniał o Armenii, a w szczególności o granicy armeńsko-irańskiej. Irański przekaz był jasny: Iran nie będzie tolerował zamknięcia granicy armeńsko-irańskiej.

Prezydent Azerbejdżanu Ilham Alijew stale groził Armenii, że jeśli Erewań nie zapomni o Górskim Karabachu, to Azerbejdżan zacznie mówić o Sjuniku, prowincji Armenii, która graniczy z Iranem.

Wczoraj doszło do wtargnięcia do ambasady 🇦🇿 w Londynie. To nie Ormianie. To miejscowi Arabowie-szyici, twierdzący, że prawa ich azerbejdżańskich współwyznawców są ograniczone przez władze 🇦🇿. W tle pomruki 🇮🇷 przeciwnego zakusom 🇦🇿 na Sjunik, prowincję 🇦🇲 łączącą ją właśnie z 🇮🇷 https://t.co/6cfHf6AYYg — Karol Kaźmierczak (@KKazmierczakK) August 5, 2022

Kresy.pl/Armradio